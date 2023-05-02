Наносит серьезный вред врагу: летчик-инструктор назвал преимущества ракет Zuni, имеющихся в ВСУ

Украина получила от США ракеты "воздух-земля" Zuni. Однако российские пропагандисты посмеялись, что, мол, это оружие времен Вьетнамской войны.

Однако военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан отметил, что это мощное оружие, которое действительно используют уже около 50 лет. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Ракеты есть в большом количестве

Свитан объяснил, что эти ракеты еще называют "неуправляемым реактивным снарядом".

Zuni – типа наших ракет С-13, которыми ВСУ успешно работает уже длительное время. Она, так же как старый советский 152-й снаряд, выполняет свою задачу,

– добавил он.

Эта ракета может наносить удары по наземным целям – живой силе, легкобронированной технике.

Роман Свитан рассказал о преимуществах американских ракет Zuni: смотрите видео

Стреляет она на расстояние 8 км. Имеет взрывную часть весом более 29 килограммов, однако наносит очень серйозное поражение, особенно когда ракет много. Силу удара ракеты обеспечивает взрывная часть и кинетическая энергия ее самой,

– отметил военный эксперт.

Важно также и то, что такие ракеты есть в большом количестве.

"Российским пропагандистам, которые шутят по поводу Zuni, нужно спросить хоть одного военного, который попал под ее удар или хотя бы видел его. Он расскажет, что противостоять этой ракете невозможно", - подчеркнул Роман Свитан.

Военная помощь Украине от союзников

Как сообщил канцлер Германии Олаф Шольц, ВСУ получит в августе дополнительные боеприпасы для ЗРК Gepard. Однако Шольц призвал украинские власти не наносить удары по России из этого оружия.

В то же время, Дания предоставляет нам новый пакет вооружения на сумму 250 миллионов долларов. Исполняющий обязанности министра обороны страны Троэлс Лунд Поульсен отметил, что эта техника предназначена для защиты Украины от российских ракетных обстрелов, а также для контрнаступления.

Пакет состоит из бронированной техники, созданной для защиты от мин. А также техники, помогающей разминировать минные поля.