Включая ATACMS: США могут возобновить поставки оружия Украине до конца следующей недели

Сенатор-демократ Марк Уорнер рассказал, что Соединенные Штаты могут возобновить поставки оружия в Украину уже до конца следующей недели. Пакет также будет содержать и дальнобойное вооружение.

Речь идет о ракетах ATACMS, которые США уже предоставляли Украине. Все это стало возможным после того, как в Конгрессе продвинулся вопрос с законопроектом о военной помощи нашему государству.

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Поставка оружия может возобновиться до конца следующей недели

Уорнер отметил, что то, что Палата представителей приняла военную помощь для нужд Украины – это отличная новость. В то же время сенатор отметил, что это должно было произойти еще полгода назад.

Следующее лучшее время (для отправки помощи Украине – 24 Канал) – прямо сейчас, на этой неделе,

– отметил он.

В недавнем заявлении было подчеркнуто, что Украина фактически превзошла российскую армию, несмотря на то, что Соединенные Штаты в первую очередь сосредотачиваются на России в плане обороны.

"За последние два года, имея менее 3% оборонного бюджета, украинским войскам удалось уничтожить 87% российских сухопутных войск, 63% их танков и 32% бронетранспортеров. Этот выдающийся подвиг был достигнут без потери ни одного американского солдата, благодаря храбрости украинских войск и поддержке, которую они получили от США и европейских союзников", – отметил Уорнер.

Журналистка CBS News также спросила сенатора, будет ли содержать эта помощь и дальнобойное вооружение, которое так нужно нашему государству. На это демократ дал утвердительный ответ.

Я считаю, что в течение последних нескольких месяцев администрация была готова подготовить или предоставить ракеты ATACMS. Это прописано в этом законе,

– заявил сенатор Уорнер.

Кроме того, сенатор надеется, что Украина сможет получить все это дополнительное вооружение как можно быстрее. В частности, он выразил надежду, что уже ко вторнику и среде законопроект поступит к президенту Джо Байдену. Саму помощь могут предоставить уже до конца недели.

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