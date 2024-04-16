Должна была поразить украинские города: в Волгоградской области России упала ракета Х-101

Во время массированных обстрелов Украины некоторые российские ракеты настолько не хотят покидать свою родину, что порой падают на территории страны-агрессора. На этот раз одна из ракет упала в Волгоградской области.

По предварительным данным, это может быть ракета типа Х-101. Последний раз оккупанты запускали эти вооружения по нашему государству 11 апреля, во время массированной комбинированной атаки.

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В Волгоградской области нашли упавшую ракету Х-101

Журналисты "Милитарного" отметили, что ракета авиационного базирования упала на севере Волгоградской области в России. Между тем россияне опубликовали фото обломков с характерной формой корпуса Х-101 и ее боевой части в соцсетях и СМИ.

В Волгоградской области упала ракета Х-101 / Фото из соцсетей

Обломки ракеты были найдены в поле на территории Еланского района Волгоградской области в понедельник, 15 апреля. Ракета была идентифицирована как крылатая ракета большой дальности Х-101, которую могли запустить со стратегического бомбардировщика в направлении Украины.

По предварительным данным, после пуска с российского бомбардировщика-ракетоносца Х-101, пролетев некоторое время, упала и развалилась на несколько частей.

Что стало причиной падения ракеты Х-101 пока точно неизвестно. По данным журналистов "Милитарного", на корпусе ракеты не видно следов от поражения ПВО, что может свидетельствовать, что она была неисправной или получила повреждения во время или сразу после пуска.

Стоит отметить, что россияне часто применяют Х-101 во время массовых террористических обстрелов украинской критической инфраструктуры и объектов энергообеспечения.

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