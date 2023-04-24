Крылатые ракеты Х-50 "Орион": последний аргумент Путина или деньги на ветер

В декабре 2022 года россияне пафосно сообщили, что "калибры" не закончатся никогда, но еще раз соврали. Сейчас ракетный потенциал агрессора стремительно иссякает, а вся надежда Москвы – на новый "дешевый и сердитый" проект крылатых ракет Х-50 "Орион".

Едва ли не впервые в публичном пространстве о Х-50 заговорили в апреле 2023 года. Тогда заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов сообщил о планах России приступить к серийному производству этих ракет для массированных ударов по Украине осенью. 24 Канал проанализировал, что это за проект и следует ли из-за этого беспокоиться нашим силам ПВО.

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Драгоценные и примитивные Х-50

Разработка проекта Х-50 началась еще в 2017 году, хотя справедливее было бы говорить о возрождении замороженного в 1990-х годах прошлого века проекта ракет средней дальности. Тогда проект назывался "Изделие 715", ныне же россияне реанимировали его как "Изделие 720" (по крайней мере, так считают эксперты по изданию Defence Express ).

Засветили новую разработку россияне во время визита Дмитрия Медведева на завод в подмосковную Дубну в феврале 2023 года.



Экспозиция российских крылатых ракет в одном из цехов завода "Радуга" во время визита Медведева, в правом углу можно заметить ракету "Изделие 720" / фото росСМИ

Проект Х-50 долго оставался на бумаге и не был реализован. Россияне создали немало Х-101 – старших братьев Х-50. И считали себя полноценными хозяевами ситуации. Впрочем, реалии оказались жестокими для амбиций "второй армии мира".

Ракета Х-101– очень ценная вещь.. На ней можно значительно больше "распылять денег", что активно и осуществлялось, ведь "распаковка" ракеты Х-101 показывает наличие в ней примитивной электроники и фиксирует явное несоответствие цене.

Но даже не это главная проблема – внутри этих ракет есть немало деталей, ставших просто недостижимыми для россиян в условиях ужесточения санкций и контроля над их соблюдением. Таким образом, россияне вынуждены были реанимировать проект Х-50 как менее технологичную и более дешевую версию Х-101. Сейчас именно на эти ракеты россияне возлагают последние надежды как на аргумент в войне против Украины и ее гражданской инфраструктуры. Другие аргументы уже исчерпаны.

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Х-50 – основные характеристики

класс: воздух – земля,

земля, носители: Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160,

Дальность полета: 1 500 километров,

скорость: крейсерская 700 километров в час, максимальная – 950 километров в час,

950 километров в час, длина корпуса – 6 метров,

6 метров, полетная масса – 1 600 килограммов,

1 600 килограммов, система постановки препятствий и ловушек: есть.



Одно из немногих изображений Х-50 / фото росСМИ

Какие бомбардировщики могут быть носителями

Отдельная угроза заключается в том, что ракеты Х-50 задумывались как универсальные, то есть для применения сразу из всех типов российских стратегических бомбардировщиков. Ту-22М3, Ту-95МС и Ту-160.

По Ту-22М3 боевая нагрузка заявлена до 8 ракет Х-50, из которых две на наружной подвеске, шесть – в бомбоотсеке на револьверной пусковой установке. По Ту-95МС заявленная нагрузка по Х-50 составляет до 14 ракет Х-50, в том числе до 6 ракет на внутренней подвеске. По Ту-160 – до 12 ракет Х-50 на двух револьверных ПУ в бомбоотсеке.



Схематическое сравнение ракет Х-101, Х-59МК2 и Х-50 / иллюстрация росСМИ

В чем потенциальная опасность Х-50

Военный эксперт Александр Коваленко говорит о Х-50 как о российском "рояле в кустах" и указывает, что имеющаяся в этой ракете система постановки препятствий и ловушек может быть неприятным сюрпризом.

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Как выглядит Х-50 / иллюстрация росСМИ

Впрочем, это только предположение, ведь сами россияне до сих пор не знают, как система себя поведет в боевых условиях. То есть, проект несет сюрпризы и для самих окупантов.

Только на практике можно будет узнать коэффициент полезного действия от этих элементов и насколько эффективно их можно будет обходить,

– Александр Коваленко о теории и практике.

Самое главное, что Х-50 – не панацея, а вынужденное решение. При этом украинские ПВО/ПРО давно научились перехватывать Х-101, а потому менее технологические ракеты по определению не могут представлять большей опасности.

Экономия ради экономии

За возрождение проекта Х-50 россияне берутся явно не от хорошей жизни. Главная идея – экономия и увеличение количества при условии принесения в жертву качества.

Но возникает сразу несколько вопросов? А именно – как будут производить эти "изделия"? Появление новой линии потребует дополнительных затрат, переработки готовых линий производства Х-101. А Россия тратит 3 – 4 дня на производство одной такой ракеты, при условии, что подвезли очередные "армянские" стиральные машины и есть нужная электроника. А это будет означать сворачивание проекта Х-101 в пользу более дешевых ракет, но в то же время и менее эффективных.

Важно Что известно о крылатых ракетах Х-101 и как им противостоять

Главная фишка Х-101 – дальность (более 5 000 километров), у Х-50 дальность ограничивается 1 500 километрами, то есть российской дальней авиации придется подлетать ближе и быстрее исчерпывать собственный ресурс (с которым и так не все в порядке).

На этот момент, в частности, обратил внимание Александр Коваленко для 24 Канала.

Самолет с ракетой Х-101, у которой дальность полета составляет 5 500 километров, для осуществления пуска с необходимой локации пролетает гораздо меньшую дистанцию, чем при пуске ракеты, имеющей дальность полета 1 500 километров. Это означает, что для Х-101 тратят меньше ресурса. Таким образом, применение ракет Х-50 для российской авиации является экономически и технически более затратным. Самолеты не только тратят больше топлива, но и производят больше хрупкого ресурса их износившихся узлов и агрегатов. Кто знает, к чему это может привести,

– военный эксперт Александр Коваленко указывает на неприятный шпагат для российских производителей крылатых ракет.

В условиях, когда Россия в технологическом измерении быстро деградирует, а командование требует увеличения количества "изделий", это обязательно повлияет на качество. А соответственно все чаще в Кремле будут отказываться от обстрелов Украины и сосредоточятся на бомбардировках Воронежа, Белгорода и других российских городов. Это объективный процесс и он уже начался, а потому ракеты, как и "гранаты, которые дают осечку примерно 50 на 50", будут считаться вполне приемлемыми пропорциями.

ТРДД-50 – один двигатель на всех

Еще один интересный момент – большинство российских крылатых ракет имеют один двигатель. ТРДД-50. Его производит единственный завод в России – "НПО "Сатурн". Таким образом, производство всех ракет россиян завязано на мощности одного предприятия и критично от этого зависит.

Средний темп производства "Калибров" оценивают на уровне 14 в месяц, Х-101 – 26 в месяц, то есть в сумме – 40 единиц. К этой отметке теоретически можно было добавить и Х-50, производство которых якобы должно начаться летом. Сколько точно в год в России могут произвести ТРДД-50 – дискуссионный вопрос.



Двигатель ТРДД-50 / фото росСМИ

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То есть россиянам придется выбирать – на какие ракеты ставить эти двигатели, а нарастить и увеличить кардинально их количество они не могут. Это значит, что Россия точно уже ничем не удивит, и на новую попытку спровоцировать гуманитарную катастрофу в Украине у врага будет гораздо меньше ресурсов. Это отнюдь не унификация, а агония.

После провала "зимней кампании", когда россияне запустили по украинской инфраструктуре 869 крылатых ракет (и множество "мопедов" ), несмотря на значительные потери, украинская энергетическая система выстояла, а Украина не замерзла.

Сейчас на вооружении ВСУ появились новые системы, в частности, PATRIOT, SAMP/T, NASAMS, IRIS-T и т.д. Украинские защитники неба получили незаурядный опыт и будут готовы к любым испытаниям. И этих людей россияне хотят испугать ракетами Х-50, которые еще даже не изготовлены?