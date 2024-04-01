Дальностью 3000 километров: "воскресила" ли Россия советскую "гиперзвуковую" ракету Х-90

Оккупанты используют наследие СССР, который в 80-х годах активно работал над темой гиперзвуковых ракет. В частности, на замену Х-55 намечалась Х-90.

Смогла ли Россия "воскресить" эту ракету, проанализировали обозреватели украинского военного портала. Кстати, дальность полета Х-90 – 3000 километров.

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Попытки СССР создать Х-90

В СССР пытались создать ракету со скоростью, максимально близкой к гиперзвуковой, или даже иметь ее. Речь идет о Х-90, над которой работало конструкторское бюро "Радуга" – разработчик Х-15, а также большинства ракет, которыми агрессор атакует Украину. В частности, Х-22, Х-32, Х-59, Х-555, Х-101.

Х-90 / Фото с Defense Express

Производить Х-90 должен был "НПО Машиностроения". Кстати, среди прочего он отвечает также за "Оникс" и "Циркон".

Обозреватели предположили, на фоне того, что "Калибр", Р-500 для ОТРК "Искандер" и даже "Кинжал" являются советскими проектами 80-х годов, вполне возможно, что в Кремле планируют добавить к ним и ракету Х-90.

Ее история началась в 80-х годах. Именно тогда шла разработка под шифром "Б-239" с целью создания замены крылатой дозвуковой ракеты Х-55.

Ракета Х-90 / Фото с Defense Express

Заявленные характеристики

Предполагали создание ракеты с прямоточным двигателем и скоростью, по разным источникам, 4,5 – 6 Махов. Это бы позволило прорвать "имеющиеся и перспективные" системы ПВО. При этом дальность Х-90 должна была составлять 3000 километров.

Планировали, что носителем будет Ту-160, который в 1981 году совершил первый полет. Таких ракет должен был брать только две, – по одной в каждом отсеке вооружения. А такое малое количество должно было компенсировать решение с размещением двух боевых частей, которые могли последовательно сбрасываться на разные цели. Кстати, аналогичную схему россияне использовали и для новой версии Х-101.

Х-90 длиной 11 метров. Размах крыльев, складывающихся, – 7 метров. По плану, должна была весить 15 тонн.

Система наведения, в дополнение к инерциальной системе – советский вариант DSMAC, но со сравнением радиолокационных изображений местности с заложенным в память. Скорее всего – СНРК "Кадр", которая была разработана под не доведенную до ума 3М-25 "Метеорит" (П-750),

– отметили обозреватели.

Добавили, что схема пуска предусматривала сброс с высоты не менее 7 километров, включение твердотопливного ускорителя, что разгонял ракету до скорости, где уже мог запуститься прямоточный двигатель.

Х-90 / Фото с Defense Express

В 1988 году завершились стендовые испытания двигателя, а годом ранее на авиабазе "Энгельс" стартовали испытания прототипов Х-90.

Впрочем, в то время СССР уже начал трещать. Поэтому разработка стала никому не нужной. Окончательно ее якобы закрыли в 1992 году.

"На фоне поиска финансирования МКБ "Радуга" открыто продемонстрировала на выставке МАКС-1995 один из опытных образцов или макет Х-90. Но назвало его "ГЕЛА" – "гиперзвуковой экспериментальный летательный аппарат", – заметили обозреватели.

Добавили, что на этом следы разработки Х-90 теряются. Если не учесть то, что вскоре макет выставили на демонстрационной площадке предприятия.

Разработку Х-90 якобы "приостановили" / Фото с Defense Express

Сценарий реалистичный, но есть нюанс

В 2012 году в росСМИ появилась информация со ссылкой на источники в ведущем и ключевом исследовательском центре в этой сфере – "Центральном аэрогидродинамическом институте". В частности, что первые пуски Х-90 уже планировали на базе 929-го испытательного центра Минобороны России в Ахтубинске. Впрочем, работы "приостановили" на 2 года.

Между тем в МКБ "Радуга" заявили, что якобы не работают по этой теме уже 10 лет – с 2002. Это также не соответствует информации о закрытии проекта в 90-х.

Далее об этой Х-90 снова "забыли". Пока "ГЕЛА" не демонстрируется на выставке "Армия-2019", хотя там ракета заинтересовала только ценителей истории.

Впрочем, уже в 2023 году о выставленной на том же стенде ракете очень активно пишут профильные росСМИ. В частности, отмечают, что работы над проектом восстановлены в 2009 году с целью "получения новейшего стратегического ударного вооружения".

Поэтому, учитывая решение в России главной проблемы создания таких ракет – прямоточного гиперзвукового реактивного двигателя, появление у Кремля еще и Х-90 выглядит довольно реалистичным сценарием. Но беспомощным, потому что гиперзвуковой "Циркон" все равно провалил свою главную задачу, ради которой создавался,

– подчеркнули в издании.

Добавили, что объяснение этому довольно банальное. Гиперзвуковые ракеты в СССР намечались в 80-х и должны были стать на вооружение в 90-х и 2000-х. Сейчас же эти наработки отстают на 20 лет от возможностей западной противоракетной обороны.

Обратите внимание! Российские захватчики уже, возможно, дважды атаковали Украину "Цирконом". В частности, столицу 7 февраля и 25 марта.

Однако, окончательно Воздушные силы не подтвердили, что враг применил именно "Циркон", которым уже несколько лет Путин пытается запугать мир.