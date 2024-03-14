Очень низкого качества, – в прокуратуре сказали, сколько ракет КНДР пустила Россия по Украине
Источник:АрмияInform
Российская армия, как минимум с декабря 2023 года, наносит удары по Украине северокорейскими ракетами типа Hwasong 11. Это вооружение очень низкого качества.
Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков отметил, что в целом Россия выпустила по Украине 50 северокорейских ракет. В частности, свое вооружение враг применил Hwanson 11 по шести регионам нашего государства.
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Ракеты КНДР, выпущены по Украине, низкого качества
По словам Фильчакова ракета типа Hwanson 11 очень низкого качества. Так, это вооружение отличается от ракет типа "Искандер" и имеет несовершенную систему управления.
Дальность полета (Hwanson 11 – 24 Канал) достигает 700 километров, тогда как "Искандер" бьет на расстояние до 250 километров. Зафиксировано много случаев, когда Hwasong взрывается в воздухе,
– рассказал руководитель прокуратуры.
В своем заявлении Фильчаков подчеркнул, что власти Харьковской области официально подтвердили единственный случай применения Россией ракет из КНДР по региону.
Обломок ракеты КНДР, который пустили россияне по Украине / Фото АрмияInform
К тому же он сообщил, что еще два случая были задокументированы 7 февраля в Слободском районе, где Россия, как сообщается, использовала аналогичное оружие. Это утверждение подтверждается обнаруженной маркировкой на обломках ракет. Ожидаются результаты расследования.
Россия обстреливает Украину ракетами из КНДР
- В сообщении Службы безопасности Украины от 22 февраля 2024 года было подтверждено, что Россия использует ракеты из Северной Кореи. Расследование показало, что Россия разворачивает баллистические ракеты Hwasong-11 (KN-23/24), произведенные в КНДР.
- Недавно Генеральная прокуратура обнародовала информацию, что Москва запустила 24 баллистические ракеты KN-23/24 из Северной Кореи по Украине с конца декабря 2023 года.
- На брифинге для местных СМИ министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик сообщил, что контейнеры, отправленные Северной Кореей в Россию, потенциально могут содержать более 3 миллионов 152-миллиметровых артиллерийских снарядов или 500 тысяч 122-миллиметровых снарядов.
- Стоит отметить, что в северокорейских ракетах также был обнаружен ряд иностранных компонентов. В частности, они поставлялись из стран Запада и Китая, и вошли в это вооружение.