Россия отказывается давать объяснения Польше из-за ракеты: какой абсурд придумали в Кремле
Когда Россия массированно атаковала украинские города 29 декабря, российская ракета пересекла воздушную границу Польши. Однако в России решили не давать объяснений по поводу этой ракеты при определенном условии.
Россия не будет давать объяснений по поводу ракеты, нарушившей воздушное пространство Польши во время массированной атаки России по Украине, до предъявления страной "конкретных доказательств". Такое заявление поверенного по делам России в Польше Андрея Ордаша распространили российские пропагандисты, пишет 24 Канал.
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"Голословные" обвинения Польши
Андрей Ордаш жалуется, что такие обвинения польской стороны "голословны".
Он сказал, что эта ситуация "очень напоминает" ситуацию, которая произошла 15 ноября 2022 года, когда во время массированного российского удара по Украине на территории Польши упала ракета российского производства, которая убила двух человек.
Что известно о ракете противника на территории Польши: коротко
- 29 декабря утром страна-агрессор массированно обстреляла Украину. Во время этой атаки в Польше заявили о нарушение своего воздушного границы русской ракетой.
- Согласно результатам заседания СНБО Польши, начальник Генштаба Войска Польского генерал Веслав Кукула сообщил, что есть все доказательства, чтобы утверждать, что польское воздушное пространство нарушила именно российская ракета.
- Впоследствии российскому дипломату Ордашу вручили ноту протеста, в которой Польша потребовала, чтобы Россия объяснила инцидент, связанный с нарушением крылатой ракетой воздушного пространства страны.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат прокомментировал этот инцидент и заявил, что подобные случаи были неоднократно. Так, спикер подчеркнул, что это сигнал союзникам, чтобы они усиливали Украину средствами ПВО, ведь таким образом смогут защитить и самих себя.
- Также военный эксперт Роман Свитан заявил, что "уже 40 километров ракета прошла по территории Польши и если снова никто не среагирует, значит пройдет большее расстояние или что-нибудь уничтожит".