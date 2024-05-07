Россия вывела ракетоноситель "Калибров" в Черное море: в ВСУ рассказали подробности

Россия 7 мая вывела в Черное море подводную лодку. Эта субмарина может содержать на себе ракеты типа "Калибр".

В то же время место, куда враг захочет ударить "Калибрами", станет известно уже в момент их запуска. Об этом в эфире национального марафона заявил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Украины – Дмитрий Плетенчук, передает 24 Канал.

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Плетенчук сказал о выводе подводной лодки с "Калибрами"

По словам Плетенчука, вражеский ракетоноситель вышел в Черное море вечером 7 мая. Однако он не указал, сколько может находиться на подводной лодке ракет типа "Калибров", которые оккупанты часто применяют из черноморской акватории.

Кроме того, представитель Сил обороны Юга Украины отметил, что потенциальная опасность ракетного обстрела для нашего государства учитывается. Однако куда именно россияне планируют запустить ракеты, станет известно только тогда, когда они начнут этот процесс.

В конце концов Плетенчук отметил, что все процессы, которые проводит враг, пока отслеживают наши военные. Поэтому у украинцев будет время для реагирования на угрозу ракетного удара.

Враг нечасто применяет "Калибры" в последнее время

Последний раз враг применил ракеты типа "Калибр" по Украине во время массированной атаки ночью 27 апреля. Тогда враг запустил 8 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук отметил, что в этот день три ракеты были уничтожены в зоне ответственности Сил обороны Юга. Свои ракеты враг выпускал из порта Новороссийск вблизи территории России. Всего наши защитники неба уничтожили тогда 6 вражеских "Калибров".

В ГУР МО также рассказали, что крылатых ракет 3М-14 "Калибр" у оккупантов сейчас около – 270 единиц. Согласно информации украинской разведки, темпы производства этого типа ракет – примерно 30 – 40 единиц в месяц.

Стоит отметить, что длительное время "Калибры" были основной составляющей российского ракетного террора, однако с июля 2023 года россияне применили не более десятка этих ракет. Что известно об этих ракетах, их характеристики и количество, которое применили оккупанты с начала 2024 года, – читайте в материале.