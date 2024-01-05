Это вошло в историю, – генерал США рассказал о важности сбивания "Кинжалов"

Украина доказала всему миру, что российские хваленые гиперзвуковые ракеты "Кинжал" можно сбить с помощью западных зенитных ракетных комплексов. Это было действительно важным открытием для всего мира.

Более того, сбивание Украиной российских ракет типа "Кинжал" действительно вошло в историю. Об этом рассказал бывший верховный командующий войсками НАТО в Европе, американский генерал в отставке – Филипп Бридлав.

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Генерал США высказался о сбивании Украиной российских "Кинжалов"

Бридлав подчеркнул, что после того, как Украина доказала, что может сбивать российские ракеты типа "Кинжал", Соединенные Штаты выяснили, что это оружие не является неуязвимым. Ранее обратное об этих ракетах заявлял российский диктатор Владимир Путин.

Путин рекламировал, что это самые лучшие из всех видов ударных ракет. Теперь мы понимаем, что это не так,

– сказал американский генерал.

Он также подчеркнул, что российские "Кинжалы" не могут противостоять западному оружию. Особенно против последних версий ракет Patriot и некоторых других ракет, которые Соединенные Штаты передали Украине.

Филипп Бридлав также отметил, что зенитный ракетный комплекс Patriot, который сейчас использует наше государство для противодействия воздушным нападениям агрессора, действительно способен сбить "Кинжалы" и имеет даже успех в таком противодействии атаке.

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