Отличается от Х-101 и Х-55: в чем главная опасность ракеты "Оникс"
В последние дни российские оккупанты начали активно применять ракеты "Оникс" для уничтожения портовой инфраструктуры Украины. Однако это не новое оружие, и создано оно для поражения кораблей.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он объяснил, что пусковая установка для "Оникса" устанавливается на автомобиле и называется "Бастион".
К теме Одни из новейших: Игнат рассказал, какие и сколько ракет производит Россия в месяц
Довольно опасная ракета
Вся механика и электроника ракеты создавалась для уничтожения кораблей.
Сейчас у россиян есть большая проблема со своими запасами ракетного вооружения, которое они имели в начале войны. И потому начинают применять абсолютно все, что имеют,
– подчеркнул военный эксперт.
"Оникс" является достаточно опасной ракетой, потому что у нее очень высокая скорость – 3200 километров в час.
"По сравнению с ней штатная крылатая ракета Х-101 имеет скорость 740 километров в час, Х-55 - 820, а Х-59 - 1050. И с этими объектами легче бороться", – подчеркнул Черник.
Военный эксперт объяснил, как украинские силы могут ликвидировать ракеты "Оникс": смотрите видео
Что касается борьбы с носителями ракеты "Оникс", эту проблему могут решить дальнобойные ракеты, в частности, украинский "Гром-2" / "Сапсан" имеет задекларированную дальность удара до 500 километров. Также уничтожать ракеты "Оникс" способна дальнобойная авиация, которая может иметь ракеты дальнего радиуса поражения.
Истребитель F-16 может брать на борт такую ракету, как AGM-158. Ее дальность нанесения ударов – 910 километров,
– отметил военный эксперт.
"Эта авиация должна наконец-то появиться в Украине. Вопрос только в том, когда", – заметил Петр Черник.
Ракеты "Оникс"Это сверхзвуковые универсальные противокорабельные ракеты среднего радиуса действия, разработанные еще в советское время. Максимальная скорость, которую она может развивать, составляет 884 метров в секунду или 3182 километров в час на высоте. "Оникс" может наносить удары на расстоянии от 300 до 800 километров.
Россияне обстреливают Украину ракетами "Оникс"
- Этими ракетами оккупанты обстреливают территорию Украины не впервые. 30 апреля 2022 года они нанесли им удары по аэропорту в Одессе. Также враг обстреливал "Ониксами" Одесскую область несколько раз в мае 2022 года.
- После того как Россия отказалась продлевать зерновое соглашение, она начала обстрелы портовой и критической инфраструктуры Украины, в частности, ракетами "Оникс".
- Оккупанты 19 июля выпустили 6 ракет по зерновому и масляному терминалу в Одессе. В результате ударов были повреждены резервуары и оборудование для загрузки и начался пожар.
- 20 июля захватчики выпустили 7 "Ониксов" по Одессе и Николаеву. Были нанесены удары по портам, причалам, жилым сооружениям и инфраструктурным объектам. В частности, по административному зданию, в котором погиб охранник. В Николаеве в результате ударов повреждены несколько многоэтажек, гаражи. Есть пострадавшие: погиб мужчина, 18 человек получили ранения.
- Днем 21 июля россияне снова атаковали Одесскую область 7 ракетами "Оникс". Под обстрелы попали объект инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе.