Использовали территорию: на что надеялись россияне, запуская ракету в воздушное пространство Польши

Россияне 24 марта в очередной раз осуществили массированную атаку на Украину. Одна из вражеских ракет залетела на 39 секунд на территорию Польши. Однако польская система противовоздушной обороны не сбила ее, и российская ракета пересекла границу с Украиной и полетела наносить ущерб на нашей территории.

Руководитель аналитического центра "Вежа" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу, что российская ракета не впервые залетает в воздушное пространство Польши. Однако реакция польских властей остается такой же, как во время предыдущих случаев.

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Просто наблюдали

Он предположил, что траектория российской ракеты была запрограммирована, чтобы обойти системы противовоздушной обороны, которые есть в Украине, и зайти с запада. Поэтому польская сторона вероятно была использована для того, чтобы осуществить террористические атаки против Украины.

Эту историю можно расценивать как апробацию, если вспомнить предыдущие случаи, когда российские ракеты залетали на территорию Польши. Хотя что еще россиянам пробовать, если с Польшей все понятно. Россия уже убедилась, что поляки никак на это не отреагируют,

– отметил руководитель аналитического центра "Вежа".

Польша, как и НАТО, вероятно руководствуются тем, что не нужно прибегать к эскалации с Россией. Поэтому в Кремле четко поняли, что Альянс не будет отвечать в таком формате, и они могут использовать территорию Польши для атаки по Украине.

Сегодня Россия использует территорию Польши для атаки по Украине, и мы должны доносить этот тезис по всему миру. Поляки должны нести ответственность за то, что они причастны к тому, что украинцев фактически обстреливают,

– подчеркнул Клочок.

В связи с этим возникает вопрос, отметил он, если Польша – наш партнер, то почему не предупредила эту атаку против Украины, а просто наблюдала, как ракета летит на нашу территорию.

Не достигли договоренностей

Россия не впервые запускает свои ракеты в воздушное пространство Польши. 15 ноября 2022 года во время ракетной атаки России по Украине на территории Польши (в селе Пшеводув) произошел взрыв, в результате которого погибли два человека. А 29 декабря 2023 года российская ракета также залетала в воздушное пространство Польши , а затем вылетела обратно – на территорию Украины.

Ранее Украина проводила переговоры с союзниками об использовании совместной системы противовоздушной обороны со странами-партнерами. Однако договоренностей так и не было достигнуто.

В то же время Украина могла бы заключить соглашение с Польшей или с Румынией, например, о том, что если бы российская ракета подлетала к их границе на расстоянии 50 километров, они должны были бы ее сбить. Также должны были бы сделать соответствующее предупреждение для россиян о том, что расценивают приближение таких целей к границе стран-членов НАТО как прямую угрозу и будут обязаны сбивать эти ракеты на территории другой страны.

"Западные страны вводят санкции против России, а сделать элементарную вещь – сбить ракету, которая летит убивать украинцев, не могут", – подчеркнул Валерий Клочок.

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