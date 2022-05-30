Ракетами, минометами и САУ: россияне снова обстреливали Сумскую область

Российские военные ночью против 30 мая снова обстреляли приграничные территории Сумской области. На этот раз они атаковали из нескольких видов вооружения.

Россияне ежедневно обстреливают пограничные города и села Сумской области. Тихо в регионе практически не бывает.

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Оккупанты совершили 4 обстрела за ночь

Российские военные запустили с территории государства-агрессорки 2 ракеты. Атаковали они Хотинскую общину.

6 раз стреляли из реактивных систем залпового огня по Сумскому району.

Еще около 10 прилетов зафиксировали на территории Белопольского общества. Огонь открывали из самоходных артиллерийских установок, стоявших на территории России.

Около 8 выстрелов кафиры произвели из миномета по Середино-Будской общине Шосткинского района.

По предварительным данным жертв нет, разрушения уточняются,

– рассказал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Что известно о предварительных обстрелах области

После обеда 29 мая наши военные зафиксировали около 30 взрывов в районе Бояро-Лежачев. По предварительным данным, кафиры открывали огонь из минометов. К счастью, никто не пострадал. Обстреливали регион кафиры и в обед, и утром.

28 мая враг выпустил из самолета сразу 6 неуправляемых ракет по приграничной области. Под удар попали церковь и детский сад. Одна местная жительница получила ранения.

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Последние новости об обстрелах украинских городов

В Николаеве утром 30 мая местные жители услышали звуки взрывов . Эту информацию распространили местные телеграммы и СМИ. Пока неизвестно, что случилось, ведь воздушную тревогу в городе не объявляли.

Ночью кафиры снова открыли огонь по Криворожскому району Днепропетровской области. Они стреляли из артиллерии по Зеленодольскому и Апостоловскому общинам. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

28 мая россияне выпустили из Белгорода по Мерефу Харьковской области 2 ракеты. Ими враг атаковал электростанцию с солнечными батареями. К сожалению, станция полностью вышла из строя, а на месте происшествия образовалась воронка глубиной 6 метров и диаметром 11 метров.

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