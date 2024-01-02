Накапливали несколько месяцев: какими ракетами Россия может дальше атаковать Украину

Россия второй раз за пять дней нанесла массированный удар по Украине. Вероятно, сейчас оккупанты сосредоточатся на запуске специфических ракет, которые особенно сложно сбивать.

Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович, заметив, что оккупанты долгое время накапливали ракеты. В течение осени – начала зимы практически не было массированных ракетных ударов. Но тогда летали "Шахеды".

Смотрите также Россияне запустили "Кинжалы" и не только: все, что известно о ракетной атаке на Киев 2 января

Какие ракеты может использовать Россия

По словам Поповича, очевидно, что Россия накопила определенный запас, который сейчас начинают отстреливать. Сколько времени это продлится – сказать сложно.

Раньше говорили, что они "из колес" запускают ракеты. Это свидетельствовало об отсутствии запасов. Но показывало, что они способны их производить. Сейчас там накапливали их несколько месяцев, почти не обстреливая Украину в течение осени. Теперь они начинают отстреливать его,

– сказал Попович.

Вероятно, сейчас оккупанты сделают ставку на ракеты, которые особенно тяжело сбивать. Это – баллистические "Искандеры" или аэробалистические "Кинжалы". Их очень сложно перехватывать, хотя Украина имеет на вооружении зенитные ракетные комплексы, которые способны это делать.

Думаю, что они и дальше будут использовать баллистические и аэробалистические ракеты, чтобы попытаться максимально обеспечить уничтожение тех целей, которые они для себя избрали,

– сказал Попович.

Массированная атака по Украине 2 января: коротко

Российские оккупанты нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине 2 января. Они использовали 99 различных воздушных целей. Силы ПВО сбили большинство ракет. В частности, 10 "Кинжалов" из 10.

В Киевской городской военной администрации рассказали, куда именно целились оккупанты. Им нужно держать украинцев в психологическом напряжении.

Россия также обстреляла Харьков аэробалистическими ракетами "Кинжал". Сейчас известно о 1 погибшей женщине и 44 пострадавших. Также глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что оккупанты ударили по центральной части города. Взрывы раздавались в Шевченковском районе Харькова.