Россияне обстреляли ракетами Киев: в результате атаки 7 пострадавших

21 сентября 2023, 07:13
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Российская армия 21 сентября массированно атаковала Киев ракетами. В результате этого обстрела в нескольких районах столицы пострадали среди гражданских.

Всем этим людям оказали медицинскую помощь на месте или госпитализировали в больницу. В то же время, количество пострадавших в Киеве может еще увеличиться.

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Что известно о пострадавших в Киеве

Виталий Кличко отметил, что по состоянию на 7:04 известно о 7 пострадавших людей в Дарницком районе.

По данным медиков, пострадали семь человек. Трое из них находятся в больницах города. Четверо получили помощь на месте,
– сказал мэр Киева.

Ранее мэр города сообщал, что в Дарницком районе города было известно о 5 пострадавших. Трое, среди них 18-летняя девушка и 9-летняя девочка, госпитализировали. А еще двоим медики оказали помощь на месте.

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Что известно о ракетных обстрелах Киева

  • Первые воздушные тревоги прозвучали в Украине около 4 утра. Тогда предупреждали об угрозе российских крылатых ракет, которые оккупанты запускали из своих стратегических бомбардировщиков, до этого перемещенных с аэродрома в Оленьи.
  • Уже впоследствии стало известно, что взрывы прогремели в Киеве. Там сообщали о работе сил противовоздушной обороны и призывали людей держаться подальше от окон и опасных во время воздушной тревоги предметов.
  • В конце концов в Святошинском районе украинской столицы во время ракетной атаки исчезли свет и вода. Мэр города Виталий Кличко отметил, что на месте уже работают соответствующие спецслужбы.
  • Кроме того, в Шевченковском районе в результате атаки повреждения от обломков российской ракеты получила газовая труба. Кличко отметил, что пожара в результате атаки – не было.
  • В конце концов в Киеве около 7:15 объявили повторную воздушную тревогу. Мониторинговые телеграм-каналы сообщали о повторном пуске ракет на украинскую столицу.

Автор: Владислав Кравцов