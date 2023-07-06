Еще вчера здесь пили вкусный кофе, – в результате удара России по Львову пострадала кофейня
Источник:KREDENS CAFE
Российские оккупанты ночью 6 июля ударили по Львову ракетами. Повреждения получили ряд домов.
В частности, одно из заведений сети кофеен KREDENS CAFE. Он будет временно не работать.
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В результате обстрела пострадала известная львовская кофейня
На странице KREDENS CAFE в фейсбуке была опубликована фотография последствий вражеской атаки по Леву. На нем можно увидеть разрушение одного из заведений сети. В частности, выбиты панорамные окна и повреждены оконные конструкции.
Вчера мы проделывали сезонные новинки в меню на Стрыйской. Фотографировали вино здесь за окном. Пили вкусный кофе. Ночью Россия все испортила. Однако дома за нашим окном пострадали еще больше. Сочувствуем всем пострадавшим и потерявшим родных. Берегите себя! Слава Украине,
– говорится в сообщении.
Вражеский обстрел повредил известное кафе / Фото KREDENS CAFE
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Ракетная атака во Львове: коротко
- Ночью 6 июля российские военные выпустили по Львову 10 крылатых ракет "Калибр". Силам ПВО удалось сбить 7 из них.
- оккупанты попали в многоквартирный дом. К сожалению, в результате обстрела погибли 5 человек. Еще 40 получили ранения, 13 из них госпитализировали. Число пострадавших еще может возрасти, ведь спасатели продолжают разбирать завалы.
- Во Львовской областной военной администрации рассказали о жертв российского теракта в городе. Самой молодой женщине было 32 года, а самой старшей – 63. В городе объявили двухдневный траур в память о погибших.
- Кроме домов во Львове во время атаки разрушена одна из подстанций. Без света осталось около 150 абонентов.
- 6 июля Министерство культуры и информационной политики сообщило, что российские ракеты "Калибр" повредили часть Львова, которая является наследием ЮНЕСКО.