Стены почернели от дыма: фото разрушенного дома на Соломенке после ракетного удара
Страна-агрессор беспощадно атакует украинские города и села. Рано утром 2 января под массированный ракетный удар попали Киев и Харьков.
Россияне выпустили по Украине кучу ракет. Но, что интересно, при этом обстреляли и свои деревни – в Воронежской области самолет не удержал ракету и она упала прямо посреди населенного пункта. Губернатор обещает компенсации, а российское минобороны проведет "расследование".
Смотрите также В КГВА назвали объекты столицы, которые пытается поразить Россия
Как выглядит здание в Соломенском районе Киева после обстрела 2 января
Там серьезные разрушения. На фотографиях видно, что стекла нет нигде, а из того, что когда-то было окнами и балконами, валит дым.Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.
Дом на Соломенке, разрушенный ракетными обстрелами / Фото Валентины Полищук для 24 Канала
Ранее на фоне этого дома выступил Виталий Кличко. Мэр столицы сказал, что ситуация сложная.
Смотрите также Последствия атаки на Киев: спасение людей и разрушенные жилые дома – фото и видео
Украинская ПВО – 10 из 10: что известно об атаке по Украине 2 января
- Россияне выпустили разное оружие: крылатые ракеты типа Х, аэробаллистические ракеты "Кинжал", крылатые ракеты "Калибр" и т.д. В целом атака началась еще с ночи – тогда летели "Шахеды".
- Украинская ПВО отразила большинство российского железа, по некоторым ракетам, например по "Кинжалам", сбиты все 10 из 10 запущенных.
- Это была одна из самых массированных атак. Частично она похожа на атаку 29 декабря. Россияне запускают ракеты с разных направлений. Юрий Игнат говорит, что с началом Нового года тревоги фактически не утихают.
- К сожалению, попадания все же есть. Больше всего пострадал жилой дом на Соломенке – там количество пострадавших составляет уже 49 человек. Есть двое погибших. В Киевской области также погибли два человека, есть разрушения.
- Почти столько же пострадавших в Харькове – их уже 52 человека, есть один погибший.
- Спасатели продолжают разбирать завалы и искать там людей. Помогают и животным – по сети распространяются кадры, как люди плачут, увидев своих любимцев целыми.
- В столице были проблемы со светом, водой и интернетом. Проблемы постепенно решают.