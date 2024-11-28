Атака на Киевскую область: ПВО сбили цели, есть пострадавшие

Российские войска ночью атаковали Киевскую область дронами-камикадзе и ракетами. Тревога продолжалась более 10 часов.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на Киевскую областную военную администрацию. В результате вражеской атаки на регион два человека получили легкие повреждения.

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Враг атаковал Киевскую область дронами и ракетами

Отмечается, что пострадавшие самостоятельно обратились в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Среди повреждений

Инфраструктурный объект: повреждено здание и два автомобиля, возник пожар, который оперативно ликвидировали.

Другой район области: поврежден частный дом, нежилое здание и ангарное помещение.

Во время ночной атаки силы противовоздушной обороны сбили несколько вражеских целей. В то же время в результате обстрелов нанесены разрушения на местах.

Ситуация со светом в области

Из-за обстрелов на Киевщине введены экстренные отключения электроэнергии по указанию "Укрэнерго". В области работают 466 пунктов несокрушимости, где люди могут согреться, зарядить устройства и получить базовые услуги.

Оперативные группы продолжают ликвидировать последствия атаки. Власти призывают жителей быть осторожными и сообщать о любых подозрительных предметах или обломках на местах.

К слову, Россия осуществила массированную ракетную атаку на Украину, нанеся удары по энергетической инфраструктуре, что привело к аварийным отключениям электроэнергии.

Воздушные силы Украины сбили 76 крылатых ракет, 3 управляемые авиационные ракеты и 35 ударных БпЛА, хотя значительная часть энергетических объектов была повреждена.