Как подразделения ПВО работали во время ночной атаки Одесской области: мощное видео

Российские захватчики ночью 14 августа в очередной раз атаковали Одесскую область ракетами и дронами. В то же время, наши Силы противовоздушной обороны сбили абсолютно все вражеские объекты.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук показал, как именно наши военные сбивали российские ракеты и дроны в Одесской области. Эти воздушные бои происходили над Черным морем.

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Как ПВО сбивала вражеские объекты над Одесской областью

Генерал отметил, что на кадрах показана работа нашей противовоздушной обороны, когда российские захватчики в очередной раз атаковали Одесскую область дронами "Шахед" и ракетами типа "Калибр", которые они запустили с Черного моря. На видео отчетливо видно, как наши системы ПВО сбивают вражеские объекты над водоемом.

Олещук показал работу ПВО / Видео с телеграм-канала Николая Олещука

Олещук отметил, что в Одесской области работали украинские системы С-300, а также немецкий Gepard. Командующий Воздушными силами также заверил, что вместе украинцы обязательно одержат победу.

Что известно об атаке Одесской области 14 августа