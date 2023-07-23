Россия атаковала центр Одессы, охраняемый ЮНЕСКО: жуткие кадры

23 июля ночью российские захватчики ударили ракетами по Одессе. Они атаковали центр города, охраняемый ЮНЕСКО.

На обнародованных кадрах можно увидеть значительные разрушения зданий в центре Одессы. За эту неделю террористы атакуют город уже в пятый раз.

К теме Мы предполагали такую активность, – Гуменюк о последствиях страшной атаки по Одессе

Как выглядит атакованный центр Одессы

Советник по вопросам коммуникаций руководителя Офиса Президента Дарья Заровна показала видео, на котором виден разрушенный центр Одессы. Она подчеркнула, что центр города находится под охраной ЮНЕСКО.

Вопрос, сколько еще нужно, чтобы наконец-то уничтожить это российское зло? И не думать о мнимых "красных линиях", которые эти террористы давно уже перешли,

– написала Заровна.

Центр Одессы после российских ракет: смотрите видео

Ночная атака Одессы 23 июля: последние новости

Ночью 23 июля российские военные массированно обстреляли Одесскую область ракетами. На террористическую атаку уже отреагировал президент Владимир Зеленский.

Известно, что под поражение вражеских ракет попали объекты, которые достаточно близко расположены к портовой инфраструктуре. В частности, имелись прицельные удары по самому порту. К счастью, на производственных мощностях порта это не отличилось. Есть некоторые разрушения, их объем еще уточняется.

Наталья Гуменюк отметила, что воздушные атаки для южных регионов остаются очень опасными. Враг будет продолжать терроризировать Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области.

Кстати, власть обнародовала кадры последствий попадания по Спасо-Преображенскому собору в Одессе Известно, что святыню построили еще в 1794, а восстановили в 2005 после разрушений большевиками в 1936 году.