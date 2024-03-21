Ракетная атака по Киеву была актом отчаяния россиян: обзор фронта от Свитана

После длительного перерыва россияне ночью атаковали ракетами Украину, все цели летели на Киев. Украинская противовоздушная оборона сбила все воздушные цели, зато россияне по оценкам аналитиков потратили на эту атаку сотни тысяч долларов.

Почему, несмотря на полное отсутствие военной логики, россияне продолжают бить по мирным городам во фронтовой сводке для 24 Канала объяснил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан.

Подробнее Россия атаковала Украину 31 ракетой: сколько сбили силы ПВО

Атака по Киеву

21 марта россияне ракетами ударили по городу Киеву. Было сбито 29 из 29 крылатых ракет и 2 баллистические.

Однако в результате падения обломков зафиксированы разрушения в столице. Есть несколько пострадавших, однако без летальных последствий.

"Это не массированная ракетная атака, а даже ниже средней. Массированная такая – это около сотни целей", – объяснил Свитан.

Он убежден, что к массированной атаке россияне могут прибегнуть в любой момент, у них хватает сил и средств. Сейчас перед противником стоит лишь вопрос в целесообразности. Ведь даже эти три десятка ракет, летевших на Киев, были сбиты, и атака в целом оказалась бессмысленной.

Это жест отчаяния, чтобы перекрыть те санкции, которые в последнее время дроны накладывают на российские НПЗ и военные объекты,

– добавил аналитик.

Он пояснил, что сейчас наступательный потенциал россияне на фронте теряют, и для того, чтобы хоть как-то держать в тонусе российское общество, они совершают подобные атаки.

Предыдущая атака такого масштаба была 15 февраля, большой перерыв свидетельствует, что после сбития вражеского самолета А-50 Россия потеряла значительные возможности в разведывании маршрутов для воздушных целей.

Южное направление сейчас чрезвычайно сложно россиянам разведывать, поэтому ракеты летели на Киев. Также эта атака может быть связана с активизацией работы Украины по российской территории.

Украине необходимы дальнобойные ракеты

Нидерланды выделяют помощь Украине в размере 350 миллионов евро на закупку дронов и ракет для F-16. Свитан убежден, надеяться на то, что в этот пакет войдут ракеты увеличенной дальности стоит, но однозначно этого сказать нельзя.

Пока партнеры не объявляют, что вместе с самолетами F-16 передадут серьезное наступательное вооружение. Сейчас говорится о защите украинского неба.

Сегодня на Украину летела 31 ракета, сбивали их над Киевом, а нужно было над Курском, Белгородом, чтобы они падали на своей территории,

– подчеркнул полковник в запасе.

Для того, чтобы это осуществлять, Украине необходима авиация и дальние средства поражения. То же самое касается и пусковых установок типа "Искандер", чтобы их минусовать, Украине необходимы дальнобойные ракеты JASSM и другие типы.

Россияне пытаются подойти к Курахово

Генштаб сообщил, что на фронте сейчас враг основные усилия сосредоточил возле Новомихайловки, также зафиксированы продвижения в районе Георгиевки, что в Донецкой области.

Россияне пытаются продвигаться в направлении Курахово. Сейчас они уперлись в укрепрайон по трассе с Марьинки на Курахово, поэтому пытаются обойти через Георгиевку и Красногоровку.

Это уже не широкомасштабные наступательные действия. Точечные операции, которые россияне будут продолжать все время, пока мы не перейдем к серьезным наступательным действиям. Они будут пытаться оттеснить ВСУ к Курахово и Карловке,

– добавил военный эксперт.