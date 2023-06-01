Виновные будут наказаны, – в ОП отреагировали на закрытые бомбоубежища в Киеве

Киев 1 июня снова подвергся ракетным ударам. Обломки ракет попали в частности по детской поликлинике, в которой располагалось бомбоубежище. Из-за того, что оно было закрыто, погибла 9-летняя девочка и две женщины.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отметил, что это очень плохой сигнал для нас. Ведь нужно сознательно подходить к контролю за происходящим – на уровне местных властей. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Попытки атаковать будут продолжены

Он напомнил, что как только раздается сигнал тревоги, необходимо реагировать на него и направляться в бомбоубежище.

Я понимаю, что есть нюансы. И сегодня в Киеве были нюансы по открытию или закрытию бомбоубежищ. Нам нужно четче понимать, что угрозы огромны, что это война и это жизнь конкретных людей,

– подчеркнул советник ОПУ.

Но Подоляк заверил, что все это будет отработано, будут внесены коррективы и соответствующие люди будут наказаны виновные.

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Надо жестко наказывать за то, что бомбоубежище было закрыто, когда раздался сигнал воздушной тревоги,

– подчеркнул он.

Однако мы должны осознавать, что попытки врага атаковать будут продолжаться – и Львов, и Киев, и Днепр, и Одесса и другие города будут под угрозой.

"В России ведь кроме убийства детей и гражданских других инструментов влияния на ситуацию не осталось", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Ракетный обстрел Киева 1 июня

Сегодня ночью приблизительно в 3.00 враг атаковал столицу ракетами "Искандер". В результате падения обломков ракет в Деснянском районе Киева погибли три человека, в том числе 9-летняя девочка.

Трагедия произошла возле здания детской поликлиники, в которую попали обломки ракеты. В поликлинике расположено бомбоубежище, которое на момент, когда раздался сигнал воздушной тревоги, было закрыто. Из-за этого пострадали люди, которые не смогли попасть в укрытие.

После этой трагедии в Киеве и по всей Украине продолжаются проверки работы всех укрытий. Директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук заявил о принятии решения о том, что все бомбоубежища в столице будут постоянно открыты.

В случае, если бомбоубежище будет закрыто, он посоветовал звонить 101 или в колл-центр Киевского городского совета – 1551. Тогда на место вызова приедут спасатели и срежут замок. По его словам, подобные действия будут законными даже на объектах частной собственности.