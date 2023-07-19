Массированный обстрел Одесской области, дроны под Киевом: что известно о ночной атаке России
Россияне продолжают обстреливать нашу страну каждый день и каждую ночь. В ночь на 19 июля под удар снова попали южные регионы, в частности Одесская, Николаевская, Запорожская области. В Одесской области повреждены склады с табаком и фейерверками, кладбище и терминал с маслом и зерном.
В ночь на 19 июля Россия в очередной раз обстреляла Украину. Был нанесен массированный удар ракетами разных типов и дронами "Шахед". Больше всего разрушений в Одесской области. Однако воздушные цели сбивали во многих областях.
Читайте также Ночью россияне массированно обстреляли Одесскую область: загорелся склад с фейерверками
Государство-террорист выпустило целый арсенал по нашей стране:
- 32 дроны Shahed;
- 16 крылатых ракет "Калибр";
- восемь крылатых ракет Х-22;
- шесть крылатых ракет "Оникс";
- одну авиаракету Х-59.
ПВО сбила 23 дрона, 13 "Калибров" и ракету Х-59.
Разрушения в Одесской области
Мэр Одессы Геннадий Труханов отметил, что сегодняшняя атака – одна из самых масштабных.
Одна из самых ужасных ночей. Оккупанты атаковали Одессу разными типами ракет и "Шахедами". Такого масштаба атаки мы не помним с начала полномасштабного вторжения,
– написал он.
По области били крылатыми ракетами Х-22 и "Оникс". Попали в зерновой и масляный терминалы, промышленный объект и два склада с табаком и фейерверками. Также повреждено Слободское кладбище.
Какими были последствия массированной атаки в Одессе: смотрите видео
Внимание! Запись содержит нецензурную лексику (18+)
Сбитая на подлете к берегу ракета Х-59 рухнула в одном из кварталов. От нее появилась большая воронка, а взрывная волна повредила близлежащие постройки. Обломки стекла ранили людей, в том числе 9-летнего мальчика, также есть травмированные.
Все "Калибры", летевшие на область, сбила ПВО. Их выпустили из бухты Севастополя. Появилось видео, как запускали ракеты из Крыма.
Николаевская и Запорожская области
По Очакову враг нанес 5 артиллерийских ударов. В Коблевской общине – разрушение и возгорание объектов рекреационной инфраструктуры в прибрежной зоне, одного человека госпитализировали.
Анатолий Куртев, секретарь Запорожского городского совета, сообщил, что в окрестностях Запорожья было три ракетных удара, также обстреливали область. Поступило 34 сообщения о разрушении жилья и гражданской инфраструктуры.
Какие еще области обстреливали
Другие регионы также подверглись атакам, однако там разрушения не были значительными.
- В Киевской области сбили все дроны. Жертв и разрушений, к счастью, нет.
- Житомирская область – есть попадание в инфраструктурный объект, жертв нет.
- Ракетная атака была недалеко от Кропивницкого, также обошлось без жертв.
- В Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях также работала ПВО.