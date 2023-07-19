Массированный обстрел Одесской области, дроны под Киевом: что известно о ночной атаке России

Россияне продолжают обстреливать нашу страну каждый день и каждую ночь. В ночь на 19 июля под удар снова попали южные регионы, в частности Одесская, Николаевская, Запорожская области. В Одесской области повреждены склады с табаком и фейерверками, кладбище и терминал с маслом и зерном.

В ночь на 19 июля Россия в очередной раз обстреляла Украину. Был нанесен массированный удар ракетами разных типов и дронами "Шахед". Больше всего разрушений в Одесской области. Однако воздушные цели сбивали во многих областях.

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Государство-террорист выпустило целый арсенал по нашей стране:

32 дроны Shahed;

16 крылатых ракет "Калибр";

восемь крылатых ракет Х-22;

шесть крылатых ракет "Оникс";

одну авиаракету Х-59.

ПВО сбила 23 дрона, 13 "Калибров" и ракету Х-59.

Разрушения в Одесской области

Мэр Одессы Геннадий Труханов отметил, что сегодняшняя атака – одна из самых масштабных.

Одна из самых ужасных ночей. Оккупанты атаковали Одессу разными типами ракет и "Шахедами". Такого масштаба атаки мы не помним с начала полномасштабного вторжения,

– написал он.

По области били крылатыми ракетами Х-22 и "Оникс". Попали в зерновой и масляный терминалы, промышленный объект и два склада с табаком и фейерверками. Также повреждено Слободское кладбище.

Какими были последствия массированной атаки в Одессе: смотрите видео

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Сбитая на подлете к берегу ракета Х-59 рухнула в одном из кварталов. От нее появилась большая воронка, а взрывная волна повредила близлежащие постройки. Обломки стекла ранили людей, в том числе 9-летнего мальчика, также есть травмированные.

Все "Калибры", летевшие на область, сбила ПВО. Их выпустили из бухты Севастополя. Появилось видео, как запускали ракеты из Крыма.

Николаевская и Запорожская области

По Очакову враг нанес 5 артиллерийских ударов. В Коблевской общине – разрушение и возгорание объектов рекреационной инфраструктуры в прибрежной зоне, одного человека госпитализировали.

Анатолий Куртев, секретарь Запорожского городского совета, сообщил, что в окрестностях Запорожья было три ракетных удара, также обстреливали область. Поступило 34 сообщения о разрушении жилья и гражданской инфраструктуры.

Какие еще области обстреливали

Другие регионы также подверглись атакам, однако там разрушения не были значительными.