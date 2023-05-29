Военный обозреватель объяснил, как ночные массированные обстрелы связаны с наступлением ВСУ

Российские оккупанты в последнее время ежедневно наносят массированные ракетные удары и атаки дронами. Так они пытаются достичь ряда целей.

Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, россияне наносят регулярные ракетные обстрелы, чтобы добиться ряда своих целей тактического и стратегического значения.

К теме Летучая смерть: что известно о крылатых ракетах Х-101, которыми враг массированно обстрелял Украину

Почему Россия начала так часто бить ракетами и дронами

Как подчеркнул Коваленко, в первую очередь российские оккупанты пытаются поразить некоторые объекты, где, по их мнению, хранятся боеприпасы, военная техника и т.д. Также захватчики таким образом хотят влиять на контрнаступление ВСУ.

Там они пытаются влиять на наше наступление. Как бы это странно не звучало, но именно ударами по тылу они хотят заставить постоянно оставлять в боевом положении часть наших систем ПВО. Это якобы заставит нас не использовать их во время наступательных действий ВСУ,

– рассказал Коваленко.

Смотрите разговор с Александром Коваленко на ютубе 24 Канала

Несмотря на это, при планировании любого наступления всегда высчитывается количество зенитных ракетных комплексов, которые используются во время операции. Не обязательно, что эти системы вообще сейчас находятся на боевом дежурстве в тылу.

Ракетная атака 29 мая: коротко

Российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине в ночь на 29 мая. Враг использовал и ракеты, и дроны.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал последнюю атаку России по Украине. Оккупанты запустили до 40 крылатых ракет X-101/Х-555 и около 35 дронов-камикадзе Shahed.

В общей сложности украинские военные успешно уничтожили 67 вражеских воздушных целей. Известно, что Силы ПВО сбили 37 крылатых ракет X-101/Х-555, 29 ударных беспилотников Shahed и 1 разведывательный беспилотник оперативно-тактического уровня.

Одна из ракет долетела до Львовщины. Ее сбили над Золочевским районом, а обломки упали на хозяйственное здание. Люди не пострадали.