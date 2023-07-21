Есть погибшие и раненые, в том числе дети: какими ракетами Россия била в течение суток
Источник:Генштаб ВСУ
Российские оккупанты вот уже 513 день терроризируют Украину ракетными и дроновыми атаками. Так, захватчики 21 июля нанесли очередной массированный ракетно-авиационный удар по территории нашего государства.
Всего враг применил 15 ракет для атаки нашего государства. В результате обстрелов погибли и ранены среди гражданских, в том числе и дети.
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Чем атаковала Россия Украину 21 июля
В Генштабе отметили, что оккупанты использовали в течение дня для атаки различные ракеты, которые запускали в несколько волн в разных направлениях.
В течение дня Россия запустила следующие ракеты по территории нашего государства:
- 3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр";
- 4 крылатые ракеты наземного базирования "Искандер";
- 6 крылатых ракет "Оникс";
- 1 крылатую ракету Х-59;
- 1 зенитная управляемая ракета с ЗРК С-300.
Кроме того, враг также нанес 12 авиационных ударов и совершил 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди детей и гражданского населения,
– сказали в Генштабе.
Кроме этого, разрушения и повреждения получили пункты хранения зерна на Юге Украины, промышленные объекты, уничтожены и повреждены более 70 гражданских жилых домов и другая инфраструктура.Обратите внимание! В Генштабе ВСУ предупредили, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
ВСУ активно работали по позициям врага
В свою очередь авиация Сил обороны в сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника.
В то же время, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 2 артиллерийских средства на огневых позициях и одну станцию радиоэлектронной борьбы врага.
Что известно об атаке на Украину 21 июля
- Ракетная атака России по Украине началась еще поздно ночью 21 июля. Да, оккупанты в очередной раз обстреляли Одесскую область, попав в зернохранилища одного из сельскохозяйственных предприятий
- Через несколько часов обстрелы Одесской области продолжились. В частности, враг выпустил 7 ракет, нанеся удар по важному объекту критической инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе области.
- Также россияне атаковали и Черниговскую область. В результате обстрела там был поврежденный дом культуры в одной из громад области.