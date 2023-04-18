Последствия поражений на поле боя - Жданов о ракетных ударах по прифронтовым территориям

18 апреля 2023, 16:19
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Россия продолжает использовать тактику террора в Украине. Недавние обстрелы в приграничных областях показывают, что оккупанты целятся в гражданскую инфраструктуру, потому что не могут победить на фронте.

Об этом в своем блоге рассказал военный эксперт Олег Жданов. 24 Каналу. По его словам, вероятность новых ракетных ударов достаточно высока, хотя россияне и пытаются экономить малый запас своих ракет.

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Тактика террора россиян

Россия продолжает ракетные обстрелы в прифронтовых городах Украины. Олег Жданов убежден, что такая активность авиации и использование ракет свидетельствует о том, что россияне уже поняли, что победить на поле боя они не способны. Поэтому оккупанты начали снова переходить к методам террора, особенно в прифронтовой зоне.

Вглубь страны они могут достать, но пока нечем. Воздушные тревоги чаще всего раздаются сейчас в приграничных областях. Таким образом они терроризируют местное население,
– подчеркнул военный эксперт.

Несмотря на ощутимые потери, понесенные российской армией в ходе боевых действий, они не отказываются от своих целей и задач.

Олег Жданов о ракетных обстрелах россиян: смотреть видео

Нехватка ракет в России ощутима

За 16 апреля российские войска нанесли 25 ракетных ударов ракетами С-300.

В последнее время избивают именно этими ракетами, вероятно, потому что других нет. Или же они хранят их для очередного массированного удара,
– отметил Олег Жданов.

Сейчас обстрелы прифронтовых зон ракетами С-300 ощутимо участились. Особенно пострадали Камышеваха Запорожской области и Снигуровка Николаевской области. Кроме того, россияне нанесли 42 авиационных удара и 46 ударов РСЗО.

Эти атаки привели к жертвам среди мирного населения и повреждений жилых домов, больниц, церквей и т.д.

"В основном удары нацелены на гражданскую инфраструктуру и Вооруженные Силы Украины", — подчеркнул военный эксперт.

Российские войска продолжают использовать тактику террора, поэтому угроза ракетных и авиационных ударов остается высокой по всей территории Украины.

Угроза ракетных обстрелов Украины: важно

  • В ОК "Юг" сообщили о том, что российская армия готова наносить новые ракетные удары. Впрочем, их запас ракет сейчас близок к критическому, поэтому они пытаются экономить их.
  • Майор ВСУ в запасе Алексей Гетьман также считает, что Россия сейчас бережет ракеты к контрнаступлению Вооруженных Сил Украины. Поэтому в последнее время массированных ударов по Украине все меньше.
  • Кроме того, спикер Воздушных сил Юрий Игнат подчеркнул, что Россия будет использовать все для ударов по Украине. Он также напомнил, что враг наращивает производство беспилотников, поэтому опасность действительно есть.
Автор: Віра Коновал