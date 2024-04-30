Режим "рязанского сахара", - Свитан предположил, что могут готовить россияне на праздники

Украинцам сообщают, что есть высокая вероятность ракетных угроз от России в период Пасхальных праздников. Не стоит пренебрегать оповещениями о тревоге в этот период.

Роман Свитан, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт, рассказал 24 Каналу, что россияне во время таких больших праздников могут организовать провокации. Он добавил, что они могут дальними средствами поражения ударить по украинским городам.

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Угроза для Украины

Свитан считает, если оккупанты задумали обстреливать Украину на Пасхальные праздники, то они будут отрицать это всеми возможными способами. Попробуют повесить этот вероятные обстрелы, обвиняя в этом украинские Силы обороны.

Это режим "рязанского сахара" – взорвать свои дома дома самими же жителями и повесить это на чеченцев. Как это было более двадцати лет назад,

– сказал военный эксперт.

Если Россия готовит такой механизм, то стоит быть очень осторожными на этих Пасхальных праздниках. Роман Свитан отметил, что стоит быть особенно внимательными, когда есть сообщение о тревоге, ее точно не стоит игнорировать в это время и пытаться и обязательно идти в безопасные места.

Российские атаки по территории Украины: основное

Ночью на 27 апреля Россия массированно обстреляла Украину ракетами, нацелившись на критическую инфраструктуру нашей страны. В Воздушных силах сообщили, что всего ночью враг применил 34 ракеты воздушного, наземного и морского базирования. В Укрэнерго сообщили, что россияне ударили ракетами по объектам энергетической инфраструктуры.

Заместитель генсека ООН заявил, что эскалация войны в Украине является "прямой угрозой региональной стабильности и международной безопасности". Мирослав Енча сделал такое заявление, отреагировав на массированный удар по Украине.

Массированный российский удар по украинской энергетике дал понять, что Украина сейчас требует все больше систем противовоздушной обороны для защиты. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга сказала, что Украине нужно больше средств ПВО для защиты от российских ракет.