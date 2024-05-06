Особенно жестоко бьют по Одессе: к каким атакам может готовиться враг

Российские оккупанты все чаще применяют баллистические ракеты для обстрелов Одессы. Враг имеет потенциал в дальнейшем наносить ракетные удары по территории Украины.

В частности, захватчики могут применять волнами бомбардировщики Ту-95. Это 24 Каналу отметил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник.

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"Будет ракетная война"

Петр Черник отметил, что россияне и в дальнейшем будут применять ракеты. У врага есть потенциал производить ракеты и бить ими по Украине. Также оккупанты имеют по меньшей мере 26 бомбардировщиков Ту-95, которые готовы к применению.

Имеют ли потенциал? Имеют по меньшей мере 26 Ту-95МС, которые готовы к применению. Ракеты Х-101, "Калибр", "Кинжал", другие ракеты ближнего и среднего радиуса действия, Х-31, Х-35, Х-59 поставили на конвейер. 100 – 130 в месяц могут изготавливать. Будет ракетная война вплотную до последнего дня,

– подчеркнул он.

По словам полковника запаса ВСУ, россияне не используют все Ту-95 одним разом. Враг может применить волнами 8 – 12 машин в три очереди. Россияне делали это и раньше.

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