Россия усилила атаки баллистикой: в ВСУ назвали причину

Россияне с утра 11 ноября коварно запустили баллистические ракеты "Искандер" по Украине. Применение такого вида вооружения свидетельствует о растерянности и отчаянии врага.

Об этом 24 Каналу рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. Отметим, что силы и средства противовоздушной обороны сбили ракету на подлете к Киеву, еще две упали в поле в области.

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Попасть по баллистике сложно

В последние недели украинские военные фиксировали несколько атак врага с использованием баллистического вида вооружения, в частности по южному региону Украины.

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Баллистические ракеты особенно опасны, ведь обнаружить пуски сложно. Ракета сразу поднимается в высшие слои атмосферы и оттуда уже направляет свой удар по сложной траектории, которую обнаружить очень непросто. Соответственно попасть по баллистической ракете силам противовоздушной обороны тоже тяжело.

Поэтому баллистика опасна. Выявление такой ракеты, сигнал воздушной тревоги и взрыв могут быть фактически одновременно,

– отметила Гуменюк.

По ее словам, использование врагом баллистики свидетельствует об определенной степени растерянности и отчаяния, ведь это высококачественное оружие. Его применение в таких точечных ударах – это попытка максимально давить на тыловые регионы, когда нет успехов на фронте.

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