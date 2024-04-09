Как россияне пытаются пробить нашу систему ПВО: авиаэксперт описал действия врага

Оккупанты активно меняют тактику ракетных и дроновых ударов по Украине. Сейчас они несколько отошли от массированных обстрелов.

Об этом 24 Каналу рассказал авиаэксперт, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, отметив, что россияне активно меняют тактику ударов еще с августа прошлого года.

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Какая сейчас тактика ударов в России

Как отметил Храпчинский, сейчас оккупанты запускают максимальное количество ракет в одно место. А через некоторое время делают повторный удар аэробаллистическими ракетами. Такое фиксировали во время атак по Западу Украины.

Россияне пытаются пробить нашу систему ПВО благодаря большому количеству ракет, которые направлены в одно место. Они увидели, что массированные обстрелы по всей территории Украины не удаются, потому что ПВО хорошо отрабатывает,

– сказал Храпчинский.

Именно поэтому Украина продолжает работать над усилением собственной ПВО. Будет больше различных зенитных ракетных комплексов – будет еще лучшая защита.

Также сейчас можно увидеть, что Россия чаще использует баллистические ракеты. Параллельно идут обстрелы прифронтовой и пограничной зоны с тактической авиации, с которой запускают ракеты малого и среднего радиуса действия, а также – авиабомбы.

Обстрелы Украины: кратко