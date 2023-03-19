Идея-фикс оккупантов: на чем Россия сосредоточит ракетные удары
Российские оккупанты не оставляют попыток добиться хоть каких-то успехов на поле боя в Украине. Россияне и дальше будут пытаться идти в наступление на Востоке.
Такое мнение 24 Каналу выразил бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, российские захватчики будут стараться атаковать Бахмут.
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Ведь этот город-крепость для оккупантов имеет очень большое символическое значение. По словам Ступака, враг будет бросать на Бахмут все новые и новые силы.
Россияне сами признают, что для них этот город стал ловушкой. Они настолько глубоко туда влезли, что уже не могут его бросить,
– отметил экс-сотрудник СБУ.
Он добавил, что Россия потратила на штурм Бахмута слишком много времени и усилий и понесла огромные потери. После такого для врага стало принципиальным вопросом показать хотя бы какие-нибудь достижения под Бахмутом.
Идея-фикс россиян
В то же время, российские захватчики в ближайшее время не прекратят обстреливать территорию Украины.
Сейчас оккупанты концентрируются на обнаружении мест, где базируется украинская техника, которая готовится к контрнаступлению ВСУ,
– сказал Ступак.
По его словам, о таких планах врага свидетельствуют последние обстрелы территории Украины – массированная ракетная атака 9 марта и атака иранскими "Шахидами" 18 марта.
Иван Ступак рассказал о планах России: смотрите видео
Главная цель России
Ступак убежден, что эти обстрелы были направлены на места, где компактно хранится западная техника, амуниция, боеприпасы и топливо.
Это для россиян сейчас идея-фикс – уничтожить эти склады, как мы уничтожали их,
– подчеркнул экс-сотрудник СБУ.
Эксперт Украинского института будущего объяснил, что таким образом оккупанты хотят сорвать контрнаступление Вооруженных Сил Украины.
Ситуация на фронте: коротко
- Российские оккупанты до сих пор пытаются наступать на Донбассе. Особенно сложная ситуация на Бахмутском направлении, но украинские воины отражают атаки врага.
- Украина готовится к контрнаступлению, чтобы изгнать россиян с оккупированных территорий. Как рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, украинские военные активно работают над предстоящим контрнаступлением ВСУ. Однако сейчас активизировались разные силы, которые хотят сорвать этот процесс.
- Как отметил военный эксперт Алексей Гетьман, захватчики в ожидании наступления ВСУ пытаются обезвредить как можно больше наших сил и занять господствующие позиции, чтобы отражать атаки.