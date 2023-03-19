Идея-фикс оккупантов: на чем Россия сосредоточит ракетные удары

Российские оккупанты не оставляют попыток добиться хоть каких-то успехов на поле боя в Украине. Россияне и дальше будут пытаться идти в наступление на Востоке.

Такое мнение 24 Каналу выразил бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, российские захватчики будут стараться атаковать Бахмут.

Смотрите также Опасный вброс: почему по версии Washington Post Украина "не готова" к контрнаступлению

Ведь этот город-крепость для оккупантов имеет очень большое символическое значение. По словам Ступака, враг будет бросать на Бахмут все новые и новые силы.

Россияне сами признают, что для них этот город стал ловушкой. Они настолько глубоко туда влезли, что уже не могут его бросить,

– отметил экс-сотрудник СБУ.

Он добавил, что Россия потратила на штурм Бахмута слишком много времени и усилий и понесла огромные потери. После такого для врага стало принципиальным вопросом показать хотя бы какие-нибудь достижения под Бахмутом.

Идея-фикс россиян

В то же время, российские захватчики в ближайшее время не прекратят обстреливать территорию Украины.

Сейчас оккупанты концентрируются на обнаружении мест, где базируется украинская техника, которая готовится к контрнаступлению ВСУ,

– сказал Ступак.

По его словам, о таких планах врага свидетельствуют последние обстрелы территории Украины – массированная ракетная атака 9 марта и атака иранскими "Шахидами" 18 марта.

Иван Ступак рассказал о планах России: смотрите видео

Главная цель России

Ступак убежден, что эти обстрелы были направлены на места, где компактно хранится западная техника, амуниция, боеприпасы и топливо.

Это для россиян сейчас идея-фикс – уничтожить эти склады, как мы уничтожали их,

– подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

Эксперт Украинского института будущего объяснил, что таким образом оккупанты хотят сорвать контрнаступление Вооруженных Сил Украины.

Ситуация на фронте: коротко