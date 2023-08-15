Россия атакует четко и сознательно: Подоляк рассказал, как реагируют партнеры на ракетные атаки по Украине

Россия нанесла очередной ракетный удар по мирным украинским городам 15 августа. Международные партнеры осуждают террористические действия оккупантов, но есть неприятные нюансы.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, заметив, что Россия каждые сутки сознательно атакует гражданскую инфраструктуру Украины. Ракетные удары уничтожают жилые дома, промышленные предприятия, школы и т.д.

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Есть только один инструмент защиты от таких атак

Как отметил Подоляк, международные партнеры, конечно, осознают и осуждают террористические действия России. Однако со временем их реакция становится немного слабее.

Другое дело, что чем дальше по времени и расстоянию от войны… Они каждый день это видят. И реакция уже не такая, как была в начале войны. Чем дальше от начала и расстояния от войны – тем меньше у них понимание, что это будет продолжаться, пока политически Россия не исчезнет.

– заметил Подоляк.

Украине приходится постоянно объяснять международным партнерам некоторые прописные истины. И это будет продолжаться до конца войны. Нет никакого варианта договариваться с Россией, ведь она постоянно демонстративно нарушает международное право. И это будет продолжаться, пока страна-агрессорка не пойдет на трансформацию.

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Единственный инструмент защиты от таких атак – средства ПВО и ПРО, способные сбивать и крылатые, и баллистические ракеты. Это – ЗРК Patriot, SAMP-T.

Важно, чтобы партнеры избавились от страха, что это может привести к определенной эскалации. Наоборот. К эскалации приводит безнаказанность России. А передача того или иного вида оружия Украине – это история о деэскалации,

– подчеркнул Подоляк.

Россия направила на Львовщину 7 крылатых ракет, из которых одну удалось сбить. В результате удара известно о повреждении здания колледжа, детского сада

Ракетная атака по Украине 15 августа: коротко