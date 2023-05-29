Уничтожено хозяйственное здание: в ГСЧС показали последствия падения обломков ракеты на Львовщине

29 мая 2023, 10:59
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ГУ ГСЧС Украины во Львовской области

Ночью 29 мая российские оккупанты пытались атаковать Львовщину. Однако вражескую ракету успешно уничтожили, но обломки повредили деревянное хозяйственное здание.

Так, в результате вражеских обстрелов возник пожар в хозяйственном здании. Это произошло в Золочевском районе.

Важно Одна из ракет долетела и до Львовской области, – Козицкий о ночной атаке

Последствия падения обломков ракеты во Львовской области

Как рассказали спасатели, в результате вражеских обстрелов Львовской области произошел пожар в Золочевском районе. Он возник в деревянном хозяйственном здании.

В 4:09 пожарные локализовали пожар и в 4:35 ликвидировали. В результате пожара огнем уничтожено хозяйственное здание и повреждена кабина трактора.

Пожарные спасли от уничтожения огнем 2 хозяйственные здания и жилой дом. К ликвидации пожара привлекалось 9 человек личного состава и 2 единицы спецтехники,
– рассказали в ГСЧС.

К счастью, в результате происшествия никто из людей не пострадал.


Во Львовской области из-за атаки произошел пожар / фото ГСЧС


В результате происшествия никто из людей не пострадал / фото ГСЧС

Ночная атака Украины 29 мая: все, что известно

  • На Хмельнитчине есть попадание в военный объект. Выведены из строя 5 летательных аппаратов, повреждена взлетно-посадочная полоса. Ее уже восстанавливают. Также спасатели ликвидируют возгорание на складах горюче-смазочных материалов и хранение боевых материальных ценностей.
  • В Кировоградской области обломки сбитого дрона повредили жилой дом и железнодорожное полотно. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
  • В общей сложности россияне запустили по Украине до 40 крылатых ракет из девяти самолетов и 35 ударных дронов.
  • В небе над Одесщиной сбили один вражеский дрон. Еще три уничтожили над Николаевщиной.
  • Позже в Одесской ОВА подтвердили попадания в портовую инфраструктуру. Обломок сбитого дрона упал на портовую инфраструктуру Одессы, из-за чего произошел пожар. Его уже ликвидировали.
  • Андрей Небытов показал фото последствий российской ночной атаки ракетами и беспилотниками в Киевскую область. А также рассказал, что в результате нее в одном из районов области загорелось здание дачного кооператива.

Автор: Софія Ковнір