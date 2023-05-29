Уничтожено хозяйственное здание: в ГСЧС показали последствия падения обломков ракеты на Львовщине

Ночью 29 мая российские оккупанты пытались атаковать Львовщину. Однако вражескую ракету успешно уничтожили, но обломки повредили деревянное хозяйственное здание.

Так, в результате вражеских обстрелов возник пожар в хозяйственном здании. Это произошло в Золочевском районе.

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Последствия падения обломков ракеты во Львовской области

Как рассказали спасатели, в результате вражеских обстрелов Львовской области произошел пожар в Золочевском районе. Он возник в деревянном хозяйственном здании.

В 4:09 пожарные локализовали пожар и в 4:35 ликвидировали. В результате пожара огнем уничтожено хозяйственное здание и повреждена кабина трактора.

Пожарные спасли от уничтожения огнем 2 хозяйственные здания и жилой дом. К ликвидации пожара привлекалось 9 человек личного состава и 2 единицы спецтехники,

– рассказали в ГСЧС.

К счастью, в результате происшествия никто из людей не пострадал.



Во Львовской области из-за атаки произошел пожар / фото ГСЧС



В результате происшествия никто из людей не пострадал / фото ГСЧС

Ночная атака Украины 29 мая: все, что известно