Уничтожено хозяйственное здание: в ГСЧС показали последствия падения обломков ракеты на Львовщине
Источник:ГУ ГСЧС Украины во Львовской области
Ночью 29 мая российские оккупанты пытались атаковать Львовщину. Однако вражескую ракету успешно уничтожили, но обломки повредили деревянное хозяйственное здание.
Так, в результате вражеских обстрелов возник пожар в хозяйственном здании. Это произошло в Золочевском районе.
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Последствия падения обломков ракеты во Львовской области
Как рассказали спасатели, в результате вражеских обстрелов Львовской области произошел пожар в Золочевском районе. Он возник в деревянном хозяйственном здании.
В 4:09 пожарные локализовали пожар и в 4:35 ликвидировали. В результате пожара огнем уничтожено хозяйственное здание и повреждена кабина трактора.
Пожарные спасли от уничтожения огнем 2 хозяйственные здания и жилой дом. К ликвидации пожара привлекалось 9 человек личного состава и 2 единицы спецтехники,
– рассказали в ГСЧС.
К счастью, в результате происшествия никто из людей не пострадал.
Во Львовской области из-за атаки произошел пожар / фото ГСЧС
В результате происшествия никто из людей не пострадал / фото ГСЧС
Ночная атака Украины 29 мая: все, что известно
- На Хмельнитчине есть попадание в военный объект. Выведены из строя 5 летательных аппаратов, повреждена взлетно-посадочная полоса. Ее уже восстанавливают. Также спасатели ликвидируют возгорание на складах горюче-смазочных материалов и хранение боевых материальных ценностей.
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- Андрей Небытов показал фото последствий российской ночной атаки ракетами и беспилотниками в Киевскую область. А также рассказал, что в результате нее в одном из районов области загорелось здание дачного кооператива.