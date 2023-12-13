Сын отозвался – мне больше ничего не нужно было, – киевлянин о страшной атаке "Искандерами"

Большинство киевлян ночью 13 декабря проснулись от мощных взрывов. Противовоздушная оборона отрабатывала по российским баллистическим ракетам.

10 из 10 ракет Воздушные силы ВСУ сбили, но в результате падения обломков в Днепровском районе столицы существенно поврежден многоэтажный дом. Киевлянин Александр, проживающий в этом доме, рассказал 24 Каналу о первых минутах после взрыва.

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Житель поврежденного дома о последствиях атаки

Во время ракетных обстрелов Александр вместе с сыном спали, но в 3 часа ночи мужчина проснулся от громкого взрыва.

Он (сын – 24 Канал) был в другой комнате. Я начал кричать, звать его. Слава богу, сын отозвался – мне больше ничего не нужно было,

– сказал Александр.

В квартире взрывной волной выбило окна и почти все изуродовало. Чудом уцелел компьютер сына и самокат. Теперь жить в собственной квартире семья не может, потому пока будут жить у родственников.

К слову, дом настолько поврежден, что пришлось эвакуировать жителей. Спикер КВМА Михаил Шаманов сообщил, что эксперты должны провести анализ состояния здания, в том числе были ли разрушены опорные конструкции. Только после этого станет ясно, можно ли заселить в дом жителей.

В квартире все разнесло. Чайник новый только купили, так даже у него ручку оторвало,

– сказал мужчина.

Автомобиль Александра также разбит, ведь был припаркован во дворе.

Нас не преодолеют, как бы сильно не пугали,

– добавил житель поврежденного дома.

Он отметил, что медики и спасатели оперативно приехали и оказали всю необходимую помощь, а волонтеры раздавали людям горячие напитки и печенье. Кроме этого, представители власти записали все материальные убытки, которые понес Александр, в результате вражеской атаки.

Последствия ракетных обстрелов Киева