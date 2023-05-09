Полтора десятка целей: КГВА рассказала о предварительных последствиях ракетной атаки на Киев

Утром 9 мая по всей Украине была объявлена воздушная тревога. В Киеве, в том числе и в Киевской области, были слышны взрывы.

Предварительно, над столицей наша ПВО уничтожила вражеские ракеты. Местные власти рассказали о последствиях.

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Последствия утренней атаки Киева

В Голосеевском районе в результате падения обломков во двор частного дома произошло возгорание. В настоящее время информация проверяется.

В Шевченковском районе обнаружены обломки на проезжей части. Информация о пострадавших не поступала. Данные предварительные, поэтому уточняются.

Позже мэр Виталий Кличко сообщил, что во время атаки на Киев в Голосеевском районе столицы обломок сбитой ракеты упал на частный двор. Горящий обломок потушили. Пострадавших и повреждений нет. Специалисты-взрывотехники, спасатели и полиция еще работают на месте.



Падение обломка ракеты в Киеве / фото МВД Украины

По предварительным данным КГВА, в воздушном пространстве Киева обнаружили и уничтожили около 15 российских ракет, попаданий нет.

Ракетный обстрел Украины 9 мая: что известно

Воздушная тревога начала распространяться по Украине около 3:33. Тогда сирены звучали в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Полтавской областях. Полностью карта "покраснела" около 4:45.

3:36 стало известно, что россияне запустили крылатые ракеты.

Позже в КГВА сообщили, что ПВО работает на окрестностях столицы. В администрации также обратились к жителям Киева с просьбой не пренебрегать собственной безопасностью.

В 5:21 поступило сообщение о повторных взрывах в Киевской области. А уже в 5:23 КГВА снова отметили, что работает ПВО.

Кстати, также к жителям Черкасской области обратился глава ОВА Игорь Табурец. Он отметил, что в области повышена опасность и призвал всех быть в укрытиях.

Уже в 6 утра раздался отбой воздушной тревоги по всей Украине.

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