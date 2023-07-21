Атаки на Одессу и область будут продолжаться, – ОК "Юг"

После прекращения действия зернового соглашения русская армия начала цинично обстреливать портовые города нашего государства. Так, очевидно, атаки Одесской области еще будут продолжаться в течение определенного времени.

Об этом в эфире телемарафона рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она подчеркнула, что россияне продолжат обстрелы, поскольку они не достигли своей цели предварительными атаками, передает 24 Канал.

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Россияне продолжат обстрелы Одесской области

Гуменюк отметила, что, по данным украинской разведки, российские атаки на Одессу и область вполне вероятно будут повторяться. В то же время, по ее мнению, оккупанты все же могут сделать перерыв между обстрелами.

По всей вероятности враг может взять паузу, уменьшить атаку количественно, но то, что будут продолжать (атаки на Одесскую область – 24 Канал) – это очевидно,

– заявила она.

Представитель ОК "Юг" отметила, что россияне не достигли своей цели предварительными атаками на украинский портовый город. Именно поэтому, по ее словам, они будут пытаться "давить дальше" на наше государство, обстреливая Одессу и область.

Россия 21 июля в очередной раз атаковала Одессу