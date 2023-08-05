Били "Кинжалами", целились по Староконстантинову: что известно о ракетной атаке 5 августа

Вечером 5 августа по всей территории Украины раздалась тревога, после чего стало известно, что оккупанты выпустили крылатые ракеты. Вероятно, враг целился именно по Староконстантинову в Хмельницкой области, поскольку там расположена авиабаза.

Отметим, что первые сигналы тревога начали раздаваться около 18 часов. Вся Украина стала красной спустя полчаса. Отбои начались около 19:42. Какие ракеты выпускали захватчики, куда они летели и что известно об этой атаке, читайте в материале 24 Канала.

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Главная цель – Староконстантинов

После объявления ракетной опасности в Воздушных силах констатировали, что угроза прежде всего существует для жителей таких областей:

Киевская;

Житомирская;

Черниговская;

Винницкая;

Черкасская;

Кировоградская;

Сумская.

Затем к этим регионам добавились еще Кировоградская и Хмельницкая области. Собственно, около 18:50 в ВСУ отметили, что враг целится именно по Староконстантинову на Хмельнитчине. Очевидно потому, что там расположен аэродром, который с самого начала полномасштабного вторжения не дает покоя россиянам.

Возможное направление – Староконстантинов! Оставайтесь в укрытии,

– писали тогда в Воздушных силах.

О взрывах в регионе сообщали в телеграм-канале Хмельницкой ОВА. Они прозвучали дважды:

около 19:10;

около 19:25.

Впоследствии первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин поблагодарил украинскую ПВО и уточнил, что взрывной волной было повреждено в одной из общин области:

кровлю, двери и окна в нескольких частных жилых домах;

окна в одном из коммунальных заведений культуры, в помещении автовокзала и в коммерческом помещении.

Взрывы слышали также в Запорожье

Около 18.15 местные слышали взрывы в Запорожье. Впоследствии глава ОВА Юрий Малашко проинформировал, что захватчики совершили очередную атаку по областному центру, а именно – по окрестностям Запорожья.

Специалисты работают на месте попадания над ликвидацией возгорания. Информация о пострадавших не поступала. Последствия разрушений еще устанавливаются,

– говорится в сообщении в 19:43.

Запускали "Кинжалы" и "Калибры"

Сначала была информация от официальных источников о том, что Россия осуществила пуск аэробалистической ракеты типа "Кинжал" из района города Тамбова, являющегося административным центром одноименной области.

Где находится Тамбов: смотрите на карте от Google maps

Через некоторое время в Воздушных силах сообщили, что оккупанты осуществили повторный пуск "Кинжалов", однако с территории Беларуси. Это может свидетельствовать о том, что президент России Владимир Путин дал указание снова разместить на территории этого государства истребители МиГ-31К.

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В то же время в сети начали шутить, что президент страны-муртада Кремля Александр Лукашенко "продержался" как среднестатистическая картофелина в подвале. Собственно, почти год не было пусков ракет из Белоруссии.

Реакция Украины

Одними из первых отреагировали на ракетные обстрелы в Минобороны нашего государства. "В эту игру могут играть двое", – лаконично констатировали в оборонном ведомстве. О чем идет речь – не очень понятно, однако стоит сказать, что во время тревоги в нашем государстве россияне слышали взрывы в трех областях своей террористической страны.

Также были сообщения от ВСУ, что россияне запустили ракеты типа "Калибр" по нашему государству. Очевидно, из акватории Черного моря.

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