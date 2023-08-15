Надо сильнее бить врага, – у Зеленского отреагировали на массированную атаку по Украине

Под утро 15 августа Россия атаковала украинские мирные города ракетами. Украинские политики не остались равнодушными и отреагировали на смертоносные обстрелы врага.

Под ударом вражеских ракет 15 августа оказалась значительная часть территории Украины. Как украинские политики реагируют на ночные обстрелы – читайте на 24 Канале.

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Россия пытается сломать украинцев

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак написал в своем телеграме, что ежедневный террор россиян имеет единственную цель – сломать нас, наш дух к борьбе. По его словам, россияне хотят остановить нашу армию и переиграть нашу нацию в "войне ресурсов", но этого никогда не произойдет.

Каждый такой обстрел означает, что нужно делать больше. Сильнее бить врага, создавать больше технологий, чтобы быть впереди, больше помогать. Враг не сможет победить наш народ,

– подчеркнул Ермак.

В то же время он отметил, что это также напоминание нам и нашим партнерам о необходимости санкций.

"Если ракеты летят, то нужно вводить более жесткие санкции. Если умирают украинцы, то Россия должна быть в изоляции", – написал он.

Андрей Ермак отметил, что нужно лишить врага возможности запускать ракеты. Россия должна быть демилитаризована, ведь это безопасность не только Украины, но и мира.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс также в своем твиттере отреагировала на атаку по Львову и дополнила твит фотографиями города. Таким образом она еще раз хотела показать, какую красоту пытаются уничтожить россияне.

Наказанное зло не возвращается

На атаку также отреагировал и советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он в своем твиттере написал, что Россия совершает умышленные террористические атаки по мирным городам ради убийств и психологического давления.

Поэтому еще раз о базовом: только наказанное зло не возвращается. Только системы ПРО/ПВО и "закрытое небо", а не разговоры о "умиротворении/переговорах" с российским серийным убийцей,

– подчеркнул он.

Также в твиттере первая леди Украины Елена Зеленская написала, что российские ракеты не давали спать всю ночь и вспомнила о "хитах" – доме во Львове и предприятии в Луцке. Она выразила соболезнования близким погибших и поблагодарила украинских защитников.

"У нас этот новый день благодаря вам", – говорилось в ее сообщении.

Россия показывает свою бесчеловечную сущность

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, также отреагировал на циничный обстрел России. Он вспомнил все города, куда сегодня прилетело, и в очередной раз отметил разрушения, которые принесла с собой Россия.

По его словам, все пострадавшие получают помощь. Также Кулеба выразил соболезнования семьям и близким погибших.

Попытки россиян ежедневно и каждую ночь посеять панику и террор, обстреливая наши мирные общины – лишь подтверждение бесчеловечной сущности оккупантов,

– подчеркнул он.

Он также призвал не игнорировать воздушные тревоги и подчеркнул, что все разрушенное – отстроят.

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