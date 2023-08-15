Під ударом ворожих ракет 15 серпня опинилась значна частина території України. Як українські політики реагують на нічний обстріл – читайте на 24 Каналі.

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Росія намагається зламати українців

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак написав у своєму телеграмі, що щоденний терор росіян має єдину мету – зламати нас, наш дух до боротьби. За його словами, росіяни хочуть зупинити нашу армію та переграти нашу націю у "війні ресурсів", але цього ніколи не станеться.

Кожен такий обстріл означає, що потрібно робити більше. Сильніше бити ворога, створювати більше технологій, щоб бути попереду, більше допомагати. Ворог не зможе перемогти наш народ,

– підкреслив Єрмак.

Водночас він зазначив, що це також нагадування нам і нашим партнерам про необхідність санкцій.

"Якщо ракети летять, то треба вводити жорсткіші санкції. Якщо помирають українці, то Росія має бути в ізоляції", – написав він.

Андрій Єрмак зазначив, що потрібно позбавити ворога можливості запускати ракети. Росія має бути демілітаризована, адже це – безпека не тільки України, але і світу.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс також у своєму твітері відреагувала на атаку по Львову та доповнила твіт фотографіями міста. У такий спосіб вона ще раз хотіла опказати, яку красу намагаються знищити росіяни.

Покаране зло не повертається

На атаку також відреагував і радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він у своєму твітері написав, що Росія чинить зумисні терористичні атаки по мирних містах заради вбивств і психологічного тиску.

Тому ще раз про базове: тільки покаране зло не повертається. Тільки системи ПРО/ППО та "закрите небо", а не розмови про "умиротворення/переговори" з російським серійним убивцею,

– наголосив він.

Також у твітері перша леді України Олена Зеленська написала, що російські ракети не давали спати всю ніч та згадала про "хіти" – будинок у Львові та підприємство в Луцьку. Вона висловила співчуття їхнім близьким та подякувала українським захисникам.

"У нас цей новий день завдяки вам", – йшлося у її повідомленні.

Росія показує свою нелюдську суть

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, також відреагував на цинічний обстріл Росії. Він згадав про всі міста, куди сьогодні прилетіло та вкотре наголосив на руйнуваннях, які принесла із собою Росія.

За його словами, усі постраждалі отримують допомогу. Також Кулеба висловив співчуття родинам та близьким загиблих.

Спроби росіян щодня і щоночі посіяти паніку і терор, обстрілюючи наші мирні громади – лише підтвердження нелюдської сутності окупантів,

– підкреслив він.

Він також закликав не ігнорувати повітряні тривоги та наголосив, що все зруйноване – відбудують.

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