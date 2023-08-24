Ракетный удар по Днепру: количество пострадавших выросло

Российские военные ночью 24 августа нанесли ракетный удар по Днепру. В результате терроризма оккупантов есть немало пострадавших.

По состоянию на 12:07 количество пострадавших из-за ракетного удара по Днепру выросло до 10. Сейчас в больнице – три человека.

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Трое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести

Речь идет о 55-летней женщине и двух мужчинах – 33 и 48 лет. Сообщается, что трое пострадавших находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

Ранее глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщал, что у раненых в основном рваные раны и осколочные ранения.

В Днепропетровской ОВА также опубликовали фото жутких последствий ракетного удара.

"На фото – единственное, на что способен "русский мир". Уничтожать все, к чему прикасается. Так выглядит транспортный объект, по которому террористы попали ночью", – отметил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Последствия ракетного удара по Днепру 24 августа / Фото из телеграма Сергея Лысака

Подробности ракетного удара по Днепру