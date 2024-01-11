Между девушкой и ракетой была одна стена: детали удара от работников гостиницы в Харькове

Россияне вечером 10 января цинично атаковали Киевский район Харькова. Мишенью оккупантов стала местная гостиница, которую использовали работники СМИ и других гуманитарных инициатив.

Во время удара в здании находились 30 гражданских, из которых 8 работников отеля. Работница разбитой гостиницы Александра рассказала 24 Каналу о первых минутах после ракетного обстрела. Отметим, что это уже третья гостиница, по которой ударили россияне.

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Рассказы очевидцев об обстреле отеля

Вечером 10 января администратор ресторана Александра вместе с мужем были на смене, когда Россия нанесла ракетный удар по гостинице в Харькове. Она чудом выжила, ведь между девушкой и местом попадания была стена и всего несколько метров.

Мы заканчивали свою смену. В ресторане людей уже не было, все ушли отдыхать. Я сидела за столом внизу у воронки, упавшей рядом с нашим комплексом. Когда произошел взрыв, в глазах покраснело. Сейчас очень болит ухо,

– сказала работница разбитой гостиницы.

Эта гостиница стала для Александры вторым домом, ведь ее дом российские захватчики разбили еще в начале полномасштабного вторжения.

У меня просто боль в душе и радость с первой секунды, когда я поняла, что жива. Я не понимаю, что делать дальше. Все, что у меня осталось, это 4 одеяла, подушки и планшет,

– добавила администратор отеля.

По состоянию на утро 11 января количество пострадавших увеличилось до 13 человек. В настоящее время в больнице находится 10 человек, среди которых 35-летний администратор гостиницы, его состояние тяжелое.

Он кричал: "Помогите", но я не могла помочь, потому что все было в огне. Я не поняла, куда мне бежать. Все люди выбежали и начали искать выход, а потом просто выпрыгнули из окна,

– отметила Александра.

Гости, в частности несколько групп иностранных журналистов, во время удара были в номерах. Людей спасло то, что ракета попала в пустую часть помещения.

Муж Александры – Влад, также работавший в уничтоженной россиянами гостинице, отъехал буквально за несколько минут до удара. Его спасла поездка в магазин.

"Я еще долго не хотел ехать. Думал пешком идти или на машине, но поехал на машине. Это меня и спасло", – сказал мужчина.

Атака по гостинице в Харькове: что известно