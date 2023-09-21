В КМВА рассказали, сколько вражеских целей уничтожили во время первой волны атаки на Киев
Источник:КМВА
Россия 21 сентября нанесла очередной террористический удар по территории Украины. Воздушные Силы уничтожили значительное количество воздушных целей, в том числе и над столицей.
В ходе атаки на Киев 21 сентября Россия примерно из 10 самолетов стратегической авиации Ту-95МС выпустила крылатые ракеты типа Х-101/555/55. Силами и средствами ПВО было уничтожено более 20 враждебных целей.
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Тревога продолжалась более двух часов
В результате сбития ракет произошло падение обломков в нескольких районах столицы. В Шевченковском районе есть повреждение газовой трубы, предварительно без возгорания. В Дарницком районе обломками повреждены нежилые помещения и припаркованные автомобили. Есть возгорание.
Информация о жертвах и разрушениях уточняется. Тревога в Киеве длилась более 2 часов.
Столица уже пересекла отметку в 1000 часов тревог с начала полномасштабного вторжения! Только представьте – полтора месяца непрерывной тревоги,
– говорится в сообщении КМВА.
Впоследствии статистику сбитых целей обнародуют также и Воздушные Силы.
Атака на Украину 21 сентября: основное
- оккупанты для этой ракетной атаки использовали самолеты стратегической авиации. Предварительно около 10 бортов Ту-95МС подняли в небо, чтобы запустить из них десятки ракет типа Х-101/Х-555. Собственно, о взлете судов стало известно ближе к полуночи. А вот уже ближе к 4 утра поступила информация о пусках ракет по территории Украины.
- Во время массированного ракетного удара взрывы прогремели также в Ровно. Информация об этом поступила от корреспондентов "Общественного" в 06:27. А уже через несколько минут стало известно о том, что в части города пропал свет. Уже в 07:23 глава Ровенской ОВА Виталий Коваль отметил, что в Ровно есть прилеты вражеских ракет. По его словам, на месте работают все службы.
- Тем временем городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко рассказал о последствиях сбивания российской ракеты. По его словам, обломки попали в объект гражданской инфраструктуры в центре города. Там работают все службы. Пишут, что в результате работы ПВО обломки упали в центральную часть города. В частности, пострадал объект социальной инфраструктуры.
- Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что в Дрогобычском районе раздавались взрывы. Он отметил, что информация по разрушениям и пострадавшим уточняется. Вскоре он отметил, что все профильные службы выехали на место в Дрогобычском районе.
- Россияне атаковали ракетами Харьков. Мониторинговые каналы сообщали, что по городу враг выпустил ракеты типа С-300. Глава ОВА подтвердил, что областной центр находится под атакой.