Враг пытался атаковать Киев под прикрытием погодных условий
Источник:КИЕВ24
Утром 12 июня Россия атаковала Киев и область комбинированным ударом с использованием ракет и дронов. Для улучшения результатов они надеялись провести атаку, прикрываясь плохими погодными условиями.
Представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов рассказал, что благодаря профессионализму Сил ПВО все цели над Киевом были уничтожены. В то же время враг пытался прибегнуть к нестандартной тактике.
Смотрите также Польша поднимала в небо боевые самолеты из-за атаки России по Украине
Атака под прикрытием погоды
Шаманов отметил, что эта атака в очередной раз продемонстрировала, что агрессор не откажется от ракетного террора Киева.
Враг пытался атаковать Киев, используя погодные условия. Но профессионализм наших ПВО на высоте. Я не специалист и не знаю, помешала ли им погода. Это лучше спрашивать у военных противовоздушных сил. Но, судя по результату, все хорошо. Так, сегодня киевлян пугал не только гром, но и работа ПВО. Но все обошлось без последствий,
– говорил спикер.
Также Шаманов отмечал, что атака была комбинированная с применением "Шахедов" и крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Россияне, по его словам, таким образом пытаются прорвать наши силы и средства ПВО.
Что известно о ночной атаке врага
- В Киеве рано утром 12 июня прозвучали мощные взрывы. Киевская область стала центральной целью атаки врага этой ночью. Российские военные провели комбинированную атаку на столицу, применив несколько видов вооружений.
- Кроме того, Киевскую область еще и накрыла мощная гроза. Молнию и гром жители области наблюдали прямо во время атаки россиян, когда те запустили "Шахеды" и ракеты.
- Ночью россияне также атаковали и Днепропетровскую область. В результате атаки на Днепропетровщине пострадала семья из трех человек. ПВО сбила над областью 11 "Шахедов".
- Польские военные снова подняли в небо военную авиацию из-за комбинированной российской атаки по Украине ракетами и "Шахедами".