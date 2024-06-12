Враг пытался атаковать Киев под прикрытием погодных условий

Утром 12 июня Россия атаковала Киев и область комбинированным ударом с использованием ракет и дронов. Для улучшения результатов они надеялись провести атаку, прикрываясь плохими погодными условиями.

Представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов рассказал, что благодаря профессионализму Сил ПВО все цели над Киевом были уничтожены. В то же время враг пытался прибегнуть к нестандартной тактике.

Смотрите также Польша поднимала в небо боевые самолеты из-за атаки России по Украине

Атака под прикрытием погоды

Шаманов отметил, что эта атака в очередной раз продемонстрировала, что агрессор не откажется от ракетного террора Киева.

Враг пытался атаковать Киев, используя погодные условия. Но профессионализм наших ПВО на высоте. Я не специалист и не знаю, помешала ли им погода. Это лучше спрашивать у военных противовоздушных сил. Но, судя по результату, все хорошо. Так, сегодня киевлян пугал не только гром, но и работа ПВО. Но все обошлось без последствий,

– говорил спикер.

Также Шаманов отмечал, что атака была комбинированная с применением "Шахедов" и крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Россияне, по его словам, таким образом пытаются прорвать наши силы и средства ПВО.

Что известно о ночной атаке врага

В Киеве рано утром 12 июня прозвучали мощные взрывы. Киевская область стала центральной целью атаки врага этой ночью. Российские военные провели комбинированную атаку на столицу, применив несколько видов вооружений.

Кроме того, Киевскую область еще и накрыла мощная гроза. Молнию и гром жители области наблюдали прямо во время атаки россиян, когда те запустили "Шахеды" и ракеты.

Ночью россияне также атаковали и Днепропетровскую область. В результате атаки на Днепропетровщине пострадала семья из трех человек. ПВО сбила над областью 11 "Шахедов".

Польские военные снова подняли в небо военную авиацию из-за комбинированной российской атаки по Украине ракетами и "Шахедами".