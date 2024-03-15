Количество пострадавших растет каждую минуту, — Гуменюк о ситуации на месте удара в Одессе
Российская армия 15 марта нанесла циничный ракетный удар по Одессе. Из-за того, что взрыв произошел через несколько секунд после объявления сигнала воздушной тревоги, люди пострадали даже по дороге к убежищу.
В эфире 24 Канала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала о ситуации на месте удара. Враг атаковал баллистикой рекреационную инфраструктуру, которая расположена рядом с жилым сектором, поэтому такое большое количество пострадавших.
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Количество жертв увеличивается
В результате удара разрушено трехэтажное здание рекреационного объекта, пострадало по меньшей мере 10 частных дворов.
Ракетный удар унес жизни 20 человек. Также известно о 46 пострадавших. Среди них 7 работников ГСЧС.
К сожалению, количество погибших и пострадавших растет каждую минуту,
– сказала Гуменюк.
Второй удар произошел, когда на место прилета приехали спасатели и медицинские работники. Поэтому среди погибших и пострадавших есть спасатели ГСЧС, медики и правоохранители.
Что сейчас происходит на месте попадания
На месте событий до сих пор работают все необходимые службы. Там продолжается поисково-спасательная операция. Спасателям удалось оперативно потушить пожар, несмотря на то, что во время удара был поврежден газопровод низкого давления, что повлекло мощный и длительный пожар.
Разбор завалов продолжается,
– сообщила начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины.
По предварительным данным, оккупанты ударили по Одессе ракетой "Искандер-М". Ее мощность составляет не менее 500 килограммов в тротиловом эквиваленте, поэтому удар наносит существенные разрушения и имеет очень мощную взрывную волну.
Удару баллистикой очень трудно противодействовать,
– отметила Гуменюк.
Для ликвидации последствий трагедии привлечены все службы, медицинские учреждения, областная власть, организация отселения людей, которая предоставляет убежище тем, чье жилье пострадало настолько, что не подлежит для проживания в этих погодных условиях.
Волонтеры-энтузиасты обратились за помощью к донорам, чтобы собрать и пополнить банк крови. Однако Гуменюк заметила, что на момент удара и поступления пострадавших в больницы в Одессе было накоплено достаточно донорской крови для того, чтобы оказать необходимую медицинскую помощь.
Удар по Одессе 15 марта
- Оккупационная армия днем 15 марта ударила по Одессе баллистическими ракетами "Искандер-М". Их россияне выпустили с территории временно оккупированного Крыма.
- Враг цинично атаковал город во второй раз, когда спасатели и медики приехали на место прилета и оказывали помощь пострадавшим. К сожалению, погибли работник ГСЧС и фельдшер. По состоянию на 19:00 ГСЧС сообщили уже о 20 погибших.
- В ГСЧС сообщили, что Россия убила 29-летнего Дениса Колесникова. Он был водителем-пожарным. При исполнении служебных обязанностей мужчина получил травмы несовместимые с жизнью.