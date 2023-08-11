Детей спасло чудо: в отеле, который атаковала Россия в Запорожье, работал дневной лагерь

Циничная атака России по Запорожью 10 августа была направлена на отель Reikartz. Как оказалось, там работал лагерь для детей.

Россияне целились по детям во время ракетного удара по Запорожью 10 августа. Об этом Министерство обороны рассказало в соцсети Х, ранее известной как твиттер.

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Какие детали рассказали в ведомстве

По данным Министерства обороны, запорожская гостиница Reikartz является территорией детского дневного лагеря для детей от 6 до 13 лет. Лагерь работает ежедневно до 18 часов, а обстрел начался в 19:00.

Лишь чудо вовремя спасло детей от русских убийц,

– заключают в Минобороны.

Раньше мы писали о том, что программа в запорожском детском лагере 10 августа закончилась раньше, так что родители успели забрать детей.

Программа детского лагеря в отеле Reikartz в Запорожье / Министерство обороны

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Что известно о ракетном обстреле Запорожья 10 августа