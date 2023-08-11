Детей спасло чудо: в отеле, который атаковала Россия в Запорожье, работал дневной лагерь
Источник:Минобороны
Циничная атака России по Запорожью 10 августа была направлена на отель Reikartz. Как оказалось, там работал лагерь для детей.
Россияне целились по детям во время ракетного удара по Запорожью 10 августа. Об этом Министерство обороны рассказало в соцсети Х, ранее известной как твиттер.
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Какие детали рассказали в ведомстве
По данным Министерства обороны, запорожская гостиница Reikartz является территорией детского дневного лагеря для детей от 6 до 13 лет. Лагерь работает ежедневно до 18 часов, а обстрел начался в 19:00.
Лишь чудо вовремя спасло детей от русских убийц,
– заключают в Минобороны.
Раньше мы писали о том, что программа в запорожском детском лагере 10 августа закончилась раньше, так что родители успели забрать детей.
Программа детского лагеря в отеле Reikartz в Запорожье / Министерство обороны
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Что известно о ракетном обстреле Запорожья 10 августа
- Он произошел вечером буквально через несколько минут после объявления воздушной тревоги. Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что это было в людном месте, где нет никаких военных объектов. Владимир Зеленский выразил соболезнования запорожцам и подчеркнул: город ежедневно подвергается ракетным обстрелам.
- В отеле Reikartz, ставшем мишенью россиян, останавливался глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, когда приезжал в Запорожье. Коллаборант из Запорожской области Владимир Рогов заявил, что гостиница якобы была базой для ВСУ и иностранных наемников, а россияне утверждали, что ударили по "Запорожстали", где ремонтировали военную технику.
- Гуманитарный координатор ООН в Украине Дениз Браун призывает Россию немедленно прекратить неизбирательные удары по Украине, количество которых достигло "невероятных объемов" Для ООН, обычно не спешащей осуждать Россию, это достаточно резкое заявление.
- В результате атаки один человек погиб и 16 ранены, среди них четверо детей. Погибшая была в 300 – 400 метрах от эпицентра удара. В ОВА отметили, что жертв могло быть больше, если бы горожане проигнорировали воздушную тревогу.