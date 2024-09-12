F-16 без них, как ботинки без шнурков: на что способны ракеты AIM-120 AMRAAM

Пентагон заключил договор на 1,2 миллиарда долларов на производство ракет AIM-120 AMRAAM класса "воздух - воздух". Украина в приоритете среди стран, которые также получат эти ракеты. Пока неизвестно, какую именно версию этого оружия предоставят ВСУ.

Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор Defence Express Олег Катков, отметив, что эти ракеты – основные для истребителей F-16, которые уже имеет на вооружении Украина. В то же время у украинских защитников есть опыт использования AIM-120 AMRAAM.

К теме Увеличение флота F-16: премьер Нидерландов и Зеленский заявили о новых "идеях"

Очень нужная ракета

Когда первые истребители F-16 прибыли в Украину, они демонстрировались именно с ракетами AIM-120 AMRAAM "воздух – воздух". Они были размещены на пилонах этих самолетов.

Украинский F-16 стопроцентно будут летать с этими ракетами. F-16 без AIM-120 AMRAAM, как сапоги без шнурков,

– подчеркнул Катков.

Более того, Украина уже использовала эти ракеты задолго до того, как F-16 прибыли в нашу страну. AIM-120 AMRAAM входит в номенклатуру боеприпасов к зенитно-ракетному комплексу NASAMS вместе с ракетами AIM-9 Sidewinder.

AIM-9 Sidewinder также интегрированы под F-16, и они являются основными ракетами "воздух – воздух" ближнего действия, когда AIM-120 AMRAAM – ракетами "воздух – воздух" среднего и дальнего радиуса действия. В своей современной версии AIM-120 C-8 имеет дальность до 160 километров, а по некоторым источникам – и до 180 километров.

Какая именно версия будет поставляться Украине, не известно. Надеемся, что говорится именно о AIM-120 C-8,

– отметил главный редактор Defence Express.

Также США официально объявили, что Украина имеет приоритет по получению ракет к NASAMS, в частности, AIM-120 AMRAAM над всеми другими странами, кроме Тайваня. Это понятно, учитывая то, что происходит вокруг этого государства

AIM-120 AMRAAM очень нужная Украине ракета со всех сторон – как для обеспечения противовоздушной обороны, так и для огневых возможностей F-16,

– подчеркнул Олег Катков.

Обратите внимание! Авиаэксперт Анатолий Храпчинский отметил, что США могут предоставить Украине ракеты класса "воздух – воздух" AIM-120 AMRAAM. Некоторые версии этих ракет могут наносить удары на расстоянии 180 километров. Это означает, что украинские F-16 будут способны бить по российским самолетам вне зоны визуального контакта.