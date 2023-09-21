Причина может быть банальна: почему США до сих пор не передали Украине ракеты ATACMS

Соединенные Штаты не спешат передавать Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Но процесс постепенно двигается вперед.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров, отметив, что Соединенные Штаты считают своей основной ударной силой преимущество в воздухе. Поэтому запасы ракет ATACMS у них не были столь значительны, учитывая их приоритеты.

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Почему США еще не передали ATACMS

Как отметил Крамаров, в конце апреля – начале мая 2023 года была информация, что производитель ATACMS "расконсервировал" линию производства, закрытую еще с 2018 года. С тех пор там только обслуживали имеющиеся ракеты.

Сейчас на протяжении шести месяцев эти ракеты производят. Похоже, в одном из интервью один из американских конгрессменов проговорился, что происходит. Он сказал, что сейчас есть полный консенсус. Все готовы и просят президента принять решение о передаче,

– заметил Крамаров.

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Скорее всего, украинские артиллеристы осваивали работу с ракетами ATACMS еще во время обучения на системах HIMARS. Поэтому у них не должно возникнуть каких-либо особых проблем с этими средствами.

Украине было бы важно получить ATACMS еще этой осенью. Это поможет выбивать тыловые военные объекты оккупантов, а также – подготовить фундамент наступления в 2024 году.

ATACMS для Украины: коротко