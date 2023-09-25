Сразу увидим работу ATACMS: какие цели смогут уничтожать ВСУ этими ракетами

Продолжаются разговоры о ракетах ATACMS для Украины. Но когда наша страна их получит, все станет ясно – тогда вспыхнут российские аэродромы.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сказал 24 Каналу, что ATACMS точно передадут – иначе бы об этих ракетах не говорили. Осталось только дождаться.

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"Чтобы не разочаровываться, не будем очаровываться. Я думаю, что когда мы получим ATACMS с кассетной боевой частью, то сразу будет заметно", – отметил Свитан.

С максимальной высотой подрыва кассетная ATACMS накрывает площадь около квадратного километра. Поэтому несколько таких ракет уничтожат или выведут из строя практически все самолеты на аэродроме.

По мнению военного эксперта, Украина может получить около 500 ATACMS.



Основные характеристики ATACMS / Инфографика 24 Канала

Кассетное оружие уже не впервые

Как известно, украинские военные еще с июля эффективно применяют кассетные боеприпасы против российских оккупантов. В США положительно оценили работу украинских военных с этим вооружением, хотя Джо Байден отмечал, что решение передать его "было очень тяжелым".

Кстати, Киев предоставил письменные гарантии, что будет применять кассетные боеприпасы только на поле боя и минимизирует риски для мирного населения. Более того, бывший министр обороны Алексей Резников перечислил пять принципов использования этого оружия.

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