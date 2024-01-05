Аналог "Искандера": как северокорейские баллистические ракеты отличаются от российских

В Белом доме заявили, что Россия уже использовала баллистические ракеты, полученные от КНДР. Была также информация, что это улучшенные аналоги "Искандеры". Но пока это сложно подтвердить.

Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце, заметив, что по озвучивающим характеристикам баллистические ракеты из КНДР действительно имеют лучшие характеристики, чем "Искандер".

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Однако нужно осознавать, что неизвестно, соответствуют ли заявленные характеристики реальности. Только через некоторое время станет ясно, чего ждать от этих ракет.

Реально ли сбить корейские ракеты с ПВО

Как отметил Долинце, важно помнить, что эти ракеты баллистические. Они летят на огромной высоте, поэтому ее реально сбить лишь в тот момент, когда она уже падает в цель.

Большинство систем ПВО не имеют значительного запаса по высоте для противодействия. Базовые системы могут уничтожаться на высоте 3 – 4 км. Более серьезные – от 10 – до 20. Самые современные могут уничтожать ракеты на высоте до 40 километров. Баллистическая ракета летит преимущественно на высоте нескольких сотен километров,

– сказал Долинце.

Хотя в мире существуют системы, которые могут поражать цели в околокосмическом пространстве. Даже была информация, что Израиль несколько месяцев тому назад смог сбить такую цель.

Украина пока таких систем не имеет. Если в будущем их получим, то эффективность уничтожения баллистических целей будет еще выше.

Ракеты из КНДР: коротко

Давно известно, что КНДР помогает России в войне против Украины. Недавно в Белом доме сообщили, что оккупанты уже атаковали наше государство баллистическими ракетами из КНДР.

Вместо этого представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заметил, что в Украины пока нет таких данных. Уточнение по типу вооружения может занять несколько дней.

Ранее россияне получали артиллерийские боеприпасы из КНДР. Однако были сообщения, что качество этих снарядов не всегда слишком высокое.