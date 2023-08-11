Свист ракеты и детский крик: очевидец показал жуткое видео прилета по гостинице в Запорожье

Российские военные вечером 10 августа нанесли очередной ракетный удар по Запорожью. В сети опубликовали жуткое видео прилета.

Российские военные попали в отель Reikartz, недалеко от центра Запорожья. Очевидец, оказавшийся возле места обстрела с детьми, зафиксировал на видео прилет вражеской ракеты, пишет 24 Канал.

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Неподалеку от отеля, по которому ударила Россия, было много детей

Российские военные целенаправленно атаковали отель Reikartz. Очевидец, оказавшийся на набережной, рассказал, что видел первый прилет вражеской ракеты по отелю.

После этого он зафиксировал пролет еще одной ракеты. На видео четко слышен свист второй ракеты, после чего люди, среди которых немало детей, начинают кричать и падать на землю. Также на кадрах видно, что на площади в Запорожье во время обстрела россиян было немало людей.

После попадания ракеты слышно как кричат и плачут дети, которые были напуганы обстрелом и громким взрывом. После этого люди начали убегать с набережной.

Очевидец зафиксировал прилет ракеты по Запорожью 10 августа: смотрите видео

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