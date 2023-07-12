Россияне не будут ожидать: французские ракеты SCALP могут изменить ситуацию на фронте

В рамках саммита НАТО президент Франции Эммануэль Макрон объявил о передаче Украине дальнобойных ракет SCALP. Фактически это французская версия британских ракет Storm Shadow. Для Украины это очень хорошие новости.

Дальнобойные ракеты SCALP помогут при контрнаступлении ВСУ. Однако многое будет зависеть от модификации и количества этих ракет. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Григорий Тамар.

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Эммануэль Макрон не озвучил деталей, в частности о дальности ракет. Может говориться как о дальности 200 – 290 километров, так и о 560 километрах. Подобное замалчивание было после объявления о предоставлении Украине Storm Shadow.

Мне забавно, что эта информация является секретом. Хорошо, что хоть что-то остается секретом в рамках этой войны. Это информация огромной стратегической важности. Она и не должна быть известна нам,

– подчеркнул Григорий Тамар.

Ведь разные модификация и дальность соответственно этих ракет совершенно по-разному могут повлиять на развитие событий войны.

Ракеты SCALP В оригинальном варианте ракеты SS/SCALP-EG способны преодолевать расстояние до 560 км. При этом они обладают дозвуковой скоростью – 1 тысяча километров в час (скорость звука при сухом воздухе – 1 236 километров в час). При этом она весит 1,3 тонны, из которых 450 килограммов – боевая часть.

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Впрочем, даже если Украине передадут ракеты с дальностью 560 километров, их способность глобально повлиять на ситуацию на фронте будет в основном зависеть от количества.

Это очень хорошие ракеты, которые имеют ряд плюсов и минусов по сравнению с другими системами, например, наземного базирования. Но все зависит от количества. Если предоставят 10 штук – это не повлияет на ситуацию, если 1000 – влияние будет дальновидным,

– заметил военный эксперт.

В любом случае передача Украине нового вооружения является хорошим знаком и, скорее всего, будет иметь свой вклад в победу. Детальнее об эффективности этих ракет на фронте можно будет говорить уже позже.

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